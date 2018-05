Broďan vyzývá k redukci zastupitelů města, ti se diskuzi nebrání

Sedmadvacet zastupitelů, devět radních, tři místostarostové. Tímto rekordním počtem představitelů v porovnání s okolními městy se v posledním volebním období může pyšnit Uherský Brod.

Městský úřad Uherský Brod. Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Vojtěch Trubačík

Ani o polovinu početnější Uherské Hradiště se Komenského městu v těchto číslech nevyrovná. Výzva zaslaná zástupcům brodské opozice proto hlásá jediné. Snižte počty na jednadvacet, sedm a dva. Tedy jednadvacet zastupitelů, sedm radních a dva místostarosty. Ročně by tím mohlo město podle hrubých propočtů ušetřit až milion korun.

„Jsem přesvědčen, že si Uherský Brod zaslouží zásadní ozdravnou kůru a věřím, že snížení počtů placených volených funkcí může být jedním z kroků, které k ozdravení města ve svém důsledku povedou,“ uvádí ve své výzvě Broďan Radek Výmola.

Podle něj by snížením počtu zastupitelů na jednadvacet, radních na sedm a místostarostů na dva ušetřil Uherský Brod měsíčně až 67 tisíc korun na výplatách. Představitele opozičních stran proto žádá, aby bod ke snížení zastupitelů projednali na příštím jednání vedení města.

„Sám v současném systému nevidím problém a podle mého se nejedná o závratné částky, které bychom při snížení počtu zastupitelů nemuseli vyplácet. Na druhou stranu se určitě nebudu bránit diskuzi, pokud ji někdo navrhne,“ uvedl lídr ČSSD v Uherském Brodě Ladislav Kryštof.

Stejný názor s ním sdílí i další opoziční zastupitelé. Pokud by se podle nich našly pro snížení členů dostatečně přesvědčivé argumenty, neměli by problém pro takový bod hlasovat. Sami však minimálně do voleb nebudou při jednání nic podobného iniciovat.

„Rozhodně je sedmadvacet zastupitelů příliš, když se podíváme na podobně velká města. Při současném rozložení sil však nemá šanci nic takového uspět. Proto beru snížení zastupitelů, radních i místostarostů spíše jako volební příslib po letošním říjnu,“ přiblížil své plány po komunálních volbách Ivan Láska (ANO 2011).

Proti jeho skeptickému postoji ke změně počtů zastupitelů ze strany současného vedení města se vyjádřil starosta Uherského Brodu Patrik Kunčar.

„Moc nerozumím tomu, proč by to mělo někomu ze zastupitelů vadit nyní, když jim to nevadilo nikdy v minulosti. Přesto bych se změnám, pokud by byly přínosem, nebránil. Současné počty jsme spíše zdědili a nechali v původním stavu,“ dodal Patrik Kunčar.

Uherský Brod v porovnání

V porovnání s Uherským Brodem obstojí z jeho nejbližšího okolí pouze mnohem početnější města jakými jsou Uherské Hradiště či Kroměříž. I tam mají 27 zastupitelů a 9 radních. Naopak počtem obyvatel blízký Rožnov pod Radhoštěm jich má pouze 21, stejně jako Vsetín. Raritou mezi okolními městy je pak Uherský Brod v počtu tří místostarostů, které má jako jediný v porovnání se všemi výše zmíněnými městy. Je však třeba také poznamenat, že některá města využívala k zvládání práce funkci uvolněného radního či člena výboru.