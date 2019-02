Tu si nechalo vedení radnice stanovit v minulém roce kvůli protestům současných obyvatel už dvěma znalci. I tak je podle současných nájemníků, kterým mají být byty nabízeny přednostně, hodnota nemovitostí příliš vysoká.

„Cena odpovídá technickém stavu a jsou v ní zohledněny všechny nedostatky, které dané nemovitosti nesou. Vše je v odhadech a níž s cenou nepůjdeme. Byty jsou prodávané nájemníkům, nikoliv s nájemníky,“ vysvětlil místostarosta Uherského Brodu David Surý (KDU-ČSL).

Za nájemníky na slova Davida Surého reagoval Břetislav Gazdík. „Problémy jsou neustále s kanalizací i zastaralými rozvody elektřiny, v sušárně nás také neustále trápí voda s vlhkostí. Posudky jsou dělány ode dveří s tím, že sami odhadci tvrdili, že je bytovka zátěží pro město a potřebuje se jí zbavit,“ kroutí hlavou Břetislav Gazdík.

Proti prodeji bytů za současných podmínek se ohradil i opoziční zastupitel Ladislav Kryštof (ČSSD), podle něhož protokoly o stavu domů hovoří jasně. „Bylo konstatováno odborníky, že opatření, které byly na místě provedeny v roce 2009 jsou neúčinná. Plíseň v bytech dosáhla takové míry, že ohrožuje zdraví tamních obyvatel. Jestli budova opravdu vykazuje zmíněné vady, je třeba ji před prodejem dát vlastníkem do pořádku,“ reagoval Ladislav Kryštof.

Ani Ivan Láska (ANO) či Petr Bilavčík (ZVUK12) by se prozatím do prodeje nepouštěli. „Nájemníci dobře vědí, v jakém stavu jsou byty. Město by mělo vytvořit komisi pro vyřešení celé situace, aby se našel kompromis,“ poznamenal Petr Bilavčík.

Nakonec volání po dalším odložení prodeje nebylo většinou představitelů Brodu vyslyšeno. Současní nájemníci tak mají šest měsíců na to, aby přijali či odmítli cenovou nabídku na odkup bytů. Pouze čtyři byty jsou prozatím z prodeje vyňaty, a to jednotky 992/3, 993/2, 994/1 a 1319/14.