Brod nabízí pronájem restaurace za cenu nájmu většího bytu

Nebývale výhodné podmínky zveřejnilo město Uherský Brod na pronájem restauračních prostor v tamním Domě kultury.

Dům kultury v Uherském Brodě. Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Pavel Bohun

Výběrové řízení, které by mělo s konečnou platností rozhodnout, kdo bude provozovatelem zrekonstruovaného pohostinského zařízení v centru města s rozlohou bezmála 600 metrů čtverečních, totiž stanovuje minimální cenu pronájmu na sto osmdesát tisíc korun ročně. V přepočtu se tak jedná o patnáct tisíc korun měsíčně.

„Naší snahou je, abychom nastavili příznivé podmínky pro pronájem restaurace, díky nimž přilákáme do Domu kultury spoustu zájemců. Kalkulace ceny za pronájem navíc zohledňuje fakt, že provozovatel restaurace bude muset platit účty za energie, které jsou v tak rozsáhlém objektu významnou položkou,“ objasnil postup města starosta Uherského Brodu Patrik Kunčar.

Variantu počítající s tím, že by se do pohostinství v Domě kultury pustilo samo vedení Uherského Brodu, považuje Patrik Kunčar za nejzazší řešení.

„Až v případě, kdy bychom ani v opakovaných výběrových řízeních nenašli žádného vhodného uchazeče, by bylo možné přemýšlet o městském provozu restaurace. Avšak vzhledem k tomu, že se nám už nyní ozval jeden vážný zájemce, nevidím takové vyústění reálně,“ prozradil Patrik Kunčar.

Další provozovatelé měli čas podat svoji přihlášku do konce listopadu.

Poté se budou jednotlivé nabídky z výběrového řízení vyhodnocovat a nejdříve dojde k odsouhlasení budoucího nájemníka na radě města 18. prosince.

„I vzhledem k současným opravám tamní kuchyně a možný požadavkům provozovatele na úpravu dalších místností se nemusí stihnout otevřít restauraci do začátku plesové sezóny, ačkoliv bychom za to byli rádi. I přesto však budeme mít neustále v provozu horní kavárnu s občerstvením, která dokáže obsloužit návštěvníky jakékoliv akce,“ odmítl Patrik Kunčar obavy, že by mohla být pozdním otevřením restaurace ohrožena plesová sezóna v Brodě.