Před sedmi lety ho zkusili v Uherském Hradišti, aby dva roky nato od něj zase ustoupili. Živé vysílání ze zasedání zastupitelstev obcí a měst na Slovácku je od té doby spíše tabu.

Městský úřad v Uherském Brodě. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Vojtěch Trubačík

Jediný pokus Uherského Hradiště v letech 2011 až 2013 ztroskotal na malé sledovanosti a vysokých nákladech na přenos. Průkopníkem se tak chce stát Uherský Brod. Tam by už příští, tedy únorové, jednání zastupitelů mohlo být k nahlédnutí živě přes internet.

„Ještě musíme vše dořešit technicky, ale máme za to, že se při schopnosti současných technologií nejedná o nic složitého. Žádné nové zařízení pořizovat nechceme, spíše využijeme to stávající s jedním statickým pohledem,“ upřesnil možnou podobu živého vysílání starosta Uherského Brodu Ferdinand Kubáník.

Pokud by se Uherskému Brodu podařilo do února vyřešit všechny praktické záležitosti, stal by se průkopníkem živého vysílání na Slovácku, na nějž si nikdo netroufá třeba i kvůli nejasnému výkladu legislativy EU o ochranně osobních údajů, známé pod zkratkou GDPR.

„Některá města včetně Uherského Hradiště se v této době potýkají s nejednotností výkladu legislativy v otázce archivace záznamů s ohledem na ochranu osobních údajů.

Přesto, pokud by vznikl návrh na ekonomicky přijatelné řešení on-line přenosů v odpovídající kvalitě, vedení města se jím bude zabývat,“ sdělil za uherskohradišťskou radnici Jan Pášma.

V Brodě i v Hradišti tak doposud vznikal pouze audiozáznam jednání, který je několik dnů po skončení zastupitelstva přístupný na internetových stránkách měst. O nové technologii pro zastupitelstvo navíc uvažují i v Hluku.

„Spíše než on-line vysílání bychom potřebovali do začátku alespoň záznamové zařízení o tom, kdo jak hlasoval. Vysílat živě je podle mého v současnosti kvůli evropské legislativě téměř nereálné a velmi náročné,“ nechal se slyšet starosta Hluku Martin Křižan (KDU-ČSL).

S tím ale nesouhlasí opoziční zastupitel Pavel Dohnal (Moravané s podporou ČSSD a nezávislých). „Technicky to určitě zvládnutelné je, a to, že by byla malá sledovanost, protože nikdo nechodí na zastupitelstvo, je nesmysl. Myslím, že by se zvýšila informovanost obyvatel, navíc by to nahradilo i záznamové zařízení o hlasování,“ reagoval Pavel Dohnal.

Stejně jako v Hluku či v Hradišti nemají náklonnost k živému vysílání zastupitelstva kvůli GDPR ani v některých obcích na Slovácku. „Navíc je to podle mého zbytečné. Kdo chce, může jednou za ty tři měsíce přijít a poslechnout si, co zastupitelé probírají,“ dodal starosta Dolního Němčí František Hajdůch.