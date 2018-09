Brod chce prodat budovu školy v Židovně za 4 miliony

Zásadní hlasování, které rozhodne o osudu jednoho ze současných působišť Katolické školy v Uherském Brodě. I tak lze pohlížet na bod číslo pět pondělního brodského zastupitelstva, v němž se bude rozhodovat o prodeji budovy na Jirchářské číslo popisné 823.

Katolická škola v Uherském Brodě. Ilustrační foto.Foto: Googlemaps

Právě v tomto objektu totiž sídlí Katolická škola, která nedávno obdržela na opravu současných prostor za 55 milionů korun klíčovou dotaci. Kvůli ní však potřebuje budovu odkoupit.

Pokud by to zastupitelé neschválili, do pěti let by zůstala budova opuštěná.

"Stav objektu, který navštěvují děti z prvního stupně, je už na dnešní standardy nevyhovující a dále pouze chátrá. Splnění dotačních podmínek a investice do něj jsou pro nás zásadní. Chceme zachránit poslední historickou budovu z bývalé "Židovny".

Pokud bychom školu nemohli koupit a bylo by tím pádem zabráněno v získaní dotace, obávám se, že bychom do pěti let museli její prostory vyklidit,“ varoval před možným scénářem ředitel Katolické základní školy v Uherském Brodě Ivo Ertl.

Co by bylo s budovou ve chvíli, kdy by ji Katolická škola vyklidila, není zcela jasné. Město pro ni žádné využití zatím nemá.

„Už několikrát jsme nabízeli budovu Katolické škole k odkupu, až nyní však jsou schopni její nutnou opravu zafinancovat. Je třeba si uvědomit, že samotný objekt je ve velmi špatné stavu a město do něj už několik let neinvestovalo,“ vysvětlil starosta Uherského Brodu Patrik Kunčar.

I proto je podle něj částka čtyř milionů korun adekvátní.

„Cenu stanovil odhadce a já nehodlám zpochybňovat jeho odbornost. Už několikrát se nám zdál odhad budovy nízký a nemovitost jsme se snažili prodat za vyšší částku, ale nikdo pak neměl zájem. Zde je navíc přidaná hodnota, že by ji koupila škola, která v ní historicky působí a krom záměru přístavby s ní nemají místní problém,“ poukázal Patrik Kunčar (KDU-ČSL) na rozpory, které se okolo plánované opravy budovy vedou.

Škola na Jirchířské totiž sídlí v těsné blízkosti bytových domů. Svým rozšířením, které je součástí projektu za 55 milionů korun, by podle místních zabrala kus parkovacích ploch a narušila soukromí svých sousedů, kvůli čemuž také odevzdali na město petici.

„Se záměrem prodeje rozhodně souhlasit nemůžeme. Nejenom, že vedení města jedná navzdory naší petici tak, aby se přístavba realizovala, navíc je stanovená cena neuvěřitelně nízká. Vždyť čtyři miliony má dnes hodnotu větší byt,“ kroutil hlavou jeden ze signatářů petice Libor Odstrčil.

Své odpůrce si našel prodej už i v řadách opozičních zastupitelů.

„Vedení Brodu se na jednu stranu pře s obyvateli zchátralých bytů o každou korunu, na druhou stranu prodává historickou budovu v zajímavé lokalitě za čtyři miliony. Jestli budou tvrdit, že by nedostali lepší nabídku, sám bych se klidně ještě s dalšími složil a nabídl pět milionů,“ reagoval Ivan Láska (ANO).