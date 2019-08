Stojím u mantinelů okolo březolupského okruhu, horko je k zalknutí. Na dráze zrovna probíhá trénink a po okruhu se prohání asi 5 závodníků. Vedle dep, ve kterých tuní účastníci své motorky, stojí několik aut a dodávek. Kromě horka je tady celkem příjemně, což mě potvrzuje i jeden ze závodníků.

„Na závodech jsem poprvé, ale velmi se mi tady líbí,“ říká Robert Nerád s číslem 17. V Březolupech je poprvé, ale předtím jezdil na ploché dráze ve Slavkově.

Závodníků sice je docela dost, ale vypadá to, že tady jezdí jen tak pro sebe. Prakticky tu nejsou žádní diváci. Až na několik málo lidí, kteří se na chvíli zastavují, pozorují trénink, ale pak odcházejí. Obcházím celý okruh a dostávám se k tribunám, které jsou v dezolátním stavu. Nikdo na nich nesedí, i když je vedle autokemp s ubytovanými návštěvníky.

Nejprve se jedou 4 závody po 2 kolech. V posledním závodě spatřuji na trati i své číslo 17. Zmocňuje se mě soutěživý duch a začínám mu fandit. Bílá vlajka mává a závody začínají. Muž s číslem 17 se dostává na první místo a na něm zůstává až do konce. Kdekdo udělá rozhovor s vítězem po závodě, ale před ním, to je něco jiného.

Bodrý pořadatel

Nedá mi to vydávám se za hlavním pořadatelem závodu. Nacházím ho v depu vedle tribun. Dovádí mě k němu jeden starší, sympaticky vyhlížející pán v modré kombinéze.

Představuje mě Marku Frolkovi, urostlému muži se širokými rameny, působícího bodrým dojmem. Nedá mi to a ptám se ho, proč to tady vypadá tak, jak to vypadá.

„Nemáme žádného statutárního sponzora. Kromě jednoho z nás, všichni chodíme do práce, a potom děláme na motorkách,“ říká mi upřímně.

„Města sponzorují nejprve fotbal, pak hokej, kuželky a až nakonec si vzpomenou na nějaký závod.“

Problémy na všech frontách

To je vidět nejen na tribunách a zázemí závodníků, ale i na okolí. Žádné stánky, žádné občerstvení. Všechny peníze, co klub měl, šly do zapůjčení dráhy. A ještě jeden problém tu je – se začínajícími závodníky.

„Dokud dostávají od rodičů podporu na nákup sportovního náčiní, tak sportují. Jakmile si musí začít kupovat sportovní potřeby za vlastní, to se jim nechce,“ vysvětluje Marko Frolka, proč je většina účastníků starších.

„Mladý kluk by radši šel s holkou na výlet, než utrácel peníze za nové sportovní náčiní,“ zakončuje smutné hodnocení současného stavu místní ploché dráhy Marko Frolek. Nabízí mi, ať počkám na vyhlášení vítězů, ale musím bohužel spěchat.

Odjíždím z Březolup a je mi tamních závodů líto. Nemám rád motorky - bydlím ve městě, kde jich každý první týden v květnu bzučí pod okny desítky. Ale zatímco to jsou profesionálové, tady jde o amatéry, kteří chtějí jen závodit a nejde jim o to, jestli vyhrají, nebo ne. Možná jim to stačí, ale přesto si myslím, že si zaslouží víc, mnohem víc, než prázdné tribuny a chudou klubovní pokladnu.

Autor: Jaromír Talák