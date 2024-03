Sezvat o druhém březnovém sobotním odpoledni děti z Břestku do tamní sportovní haly za účelem dobré zábavy při druhém ročníku karnevalu, pořádaného tamními sedmi maminkami, to byl opravdu super nápad.

Maminky v Břestku vedly děti karnevalovou cestou do pohádky a zpátky; sobota 9. března 2024 | Foto: Deník/Zdeněk Skalička

„Proč nedopřát pěknou zábavu dětem převážně z Břestku, jejich rodičům a prarodičům, kteří mohli své ratolesti obléct do pohádkových a jiných kostýmů a pak se na všechny ty masky kochat pohledem,“ vžila se do tříhodinových dětských karnevalových radovánek jejich spolupořadatelka a moderátorka Markéta Vaňková.

V břestecké sportovní hale, která byla plná masek, si přišlo na své na sto chlapců a děvčat. Pro návštěvníky v civilních oděvech z řad rodičů a prarodičů dětí, byl druhý ročník karnevalu trochu tajemný, ale hlavně zalitý úsměvy a dobrou náladou.

V průběhu karnevalu nechybělo na dvacet her a soutěží, diskotéka s Dj Venca ze Zlechova, ani bohatá tombola, v níž bylo dvaadevadesát cena.

„Kdybych se na mě štěstí usmálo a já si měla nějakou cenu sama vybrat, byl by to vstup pro celou rodinu do nově otevřeného terária v Kovozoo Staré Město,“ kula tajné plány moderátorka karnevalu Markéta Vaňková.

Mořskou pannu Sáru si děti obzvlášť oblíbily.Zdroj: Deník/Zdeněk SkaličkaVelké pozornosti dětí i dospělých se těšila mořská panna, mytická bytost v podobě ženy, jež má namísto nohou rybí ocas. Mořská panna je součástí mýtů a pověstí mnoha světových kultur.

Role mořské panny se zhostila dcera paní Vaňkové, jménem Sára, která po tři karnevalové hodiny rozdávala úsměvy na všechny strany z velké plechové vany na pódiu sportovní haly.

Na podlaze haly rozdělaly pořadatelky hned na začátku karnevalu pískoviště, na němž kluci a holčičky trénovali lov perel z mořského dna. Maminky, pořadatelky karnevalu, vybavily děti před vlastní soutěží v lovu perel potápěčskými brýlemi a ploutvemi.

Téměř všem dětem se podařilo vylovit z mořského dna alespoň jednu perlu a od pořadatelek dostaly sladkou odměnu. Nejinak tomu bylo při soutěži ve foukání papírových lodiček po podlaze.

Zatímco dětská drobotina si mohla na parketu kulturního domu zatancovat, zasoutěžit a zahrát různé hry, maminky a babičky dětí si mohly povědět mnoho věcí, na něž neměly v týdnu čas.

„Byla to perfektní příležitost, jak to všechno na karnevalu skloubily maminky-pořadatelky, dohromady. Velký dík patří také spolupořadatelům karnevalu, obci, Spolku pro udržení tradic a sponzorům. Děti si pochvalovaly, že se na karnevalu příjemně odreagovaly a budou na něj dlouho vzpomínat,“ nechala se slyšet jedna z břesteckých maminek, která si nepřála zveřejnit svoje jméno.