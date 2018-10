Břesteckou podzimní klasikou je šlapání zelí dívčíma nožkama

V multifunkční sportovní hale v Břestku pod Buchlovem se ve znamení dávných tradic a zvyků odvíjela o druhém říjnovém sobotním odpoledni pro veřejnost přitažlivá akce, a to Šlapání zelí dívčími nožkami.

Jak cennou zeleninou zelí je, to už věděli staří Římané, kteří zelné hlávky uchovávali nasolením. Jak se veřejně šlape zelí, z nějž se vyrobí kysané, to už patnáct let vědí v Břestku, v jedné z mála obcí na Slovácku. Krouhání a šlapání zelí se tam stalo tradicí, dětmi i dospělými vyhledávanou akcí.

Než se břestečtí muži pustili do porcování zelných hlávek, vykrojení tvrdých košťálů z nich a k následnému krouhání, představily se návštěvníkům děti z břestecké mateřinky. Pak se kluci a holky zúčastnili her a soutěží, které pro ně připravil prezident Spolku pro udržení tradic (SUT) Břestek Květoslav Trávníček s manželkou Odměnou jim pak byly modré balonky s nápisem Břestek.

Poté už za tónů a písniček v podání hradišťského dua Žlutá ponorka začali chlapi krouhat 120 kilogramů zelí. Jak krouhanky začalo přibývat, začala se ke šlapání zelí v kádi připravovat Terezka Trávníčková (18), břestecká studentka Obchodní akademie ve Zlíně.

„Podle zaručených zpráv má zelí tak zdravé účinky, že dívka, která jej do sudu šlape, prý do roka otěhotní. Několikrát se nám to v dědině vyplnilo,“ prozrazuje při akci Jana Smělíková. Těhotenskou prognózu při šlapání zelí jí svěřil břestecký písmák a spisovatel František Malík. Ten prý tuto předpověď „vyfoukl“ známému sexuologovi Radimu Uzlovi.

Ne vždy se ta prognóza vyplnila. Třeba Ludmila Kolečkářová z Košíků šlapala v Břestku zelí pět let po sobě.

„Já také z otěhotnění strach nemám a jistý si tím byl asi i můj tatínek, prezident břesteckého SUT, když se mě optal, zda bych se letos nechtěla zhostit šlapání zelí. Já jsem mu na to bez váhání kývla. Vždyť tradice a zvyky je potřeba udržovat. Příští rok bych to šlapání přenechala další holce z dědiny,“ svěřila se s pousmáním Terezka Trávníčková.

Víc než na zdravé kysané zelí, které bude k ochutnání na Mikulášském večírku, se někteří mladíci těšili, jakou péči budou věnovat nohám mlaďounké ,šlapačky´ při jejich umývání. Ale její tatínek, Květoslav Trávníček, nejenže jim tuto radost vyfoukl, ale dceru také v náruči přenesl do sudu, zčásti naplněného zelím. „Měla jsem obavy, že vyšlapaná zelná šťáva bude hodně studená, ale nebylo to tak zlé. Kořalku na zahřívání jsem nepoptřebovala,“ svěřila se Terezka.