O den později se od 11 hodin bude konat tradiční silvestrovské setkání na Pepčíně, místě mezi Drslavicemi a Vlčnovem, kde kdysi stával zámeček Pepčín. Na neformálním setkání obyvatel Uherskobrodska, které má vyvrcholit zpěvem státní hymny o pravém poledni, bude podle organizátorů vzájemně poskytnuto občerstvení z vlastních přinesených zdrojů.

Vzhledem k opatřením proti šíření epidemie covid 19 na Slovensku, hodlají představitelé obce Lubina, na jejímž katastrálním území se nachází Velká Javořina, uspořádat tradiční letošní silvestrovský výstup na její 970 metrů vysoký vrchol spíše na symbolické oficiální úrovni.

„Vzhledem k epidemické situaci nechceme organizovat žádný program. Maximálně položíme u památníku kytku a možná zapálíme vatru přátelství, aby se příchozí mohli ohřát,“ řekl Deníku starosta Lubiny Martin Beňatinský.

Přestože už vloni zrušila situace kolem koronavirové infekce oficiální program silvestrovského setkání na Javořině, dorazily na nejvyšší bělokarpatský vrchol davy lidí ze Slovenska, Moravy i z Čech. Podobný zájem lze očekávat také o letošním Silvestru.

Po loňské vynucené pauze se o posledním dnu v roce uskuteční v kině Hvězda a ve Smetanových sadech v Uherském Hradišti tradiční Silvestrovské zimní kino a Malovásek.

„Program pro rodiny s dětmi i pro dospělé začíná v 15.30 hodin a je zcela zdarma. Nejdříve se ve foyer kina rozběhne Malovásek, který bude mít na programu oblíbené malování kamínků. Můžete namalovat, co jste dostali za dárky pod stromečkem, nebo co si přejete do Nového roku. O hodinu později ozáří paprsek projektoru areál Letního kina ve Smetanových sadech a začne Silvestrovské zimní kino se svou nezapomenutelnou atmosférou,“ prozradil Jaromír Orel z Městských kin Uherské Hradiště.

Sváteční chvíle mají podle něj zpestřit známé postavičky večerníčků a pohádek, včetně pestrého výběru nejzábavnějších krátkých pohádek, které se staly legendou a úspěšně oslovují již třetí generaci dětí.