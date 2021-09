„Po příchodu průvodu pan farář s markrabětem odstartovali v našem vinařství vinobraní roku 2021 a pak se všichni odebrali do sklepa, kde mohli ochutnat z nabídky stovky vinných vzorků u tónů cimbálové muziky Josefa Marečka,“ upřesnil Petr Gottwald.

„Tři dvojice děvčat z pěveckého sboru Mistřické frajárky šlapaly tři metráky hroznů, odrůdy Müller Thurgau. Šohaji je nosili v náručí bosé do kádě a pak ven. Děvčice to dělaly sice poprvé, ale velmi dobře.

Na tři stovky návštěvníků zavítalo v sobotu 25. září do boršického Dvora pod Starýma Horama, kde si lidé užívali šestého ročníku tradičního zahajování vinobraní v místním stejnojmenném vinařství. Celodenní program tam vyvrcholil šlapáním hroznů bosýma dívčíma nohama, podvečerním koncertem brněnských Kamelotů a následnou noční zábavou.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.