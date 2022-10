Jak cennou zeleninou bylo zelí, to už věděli staří Římané, kteří zelné hlávky uchovávali nasolením. V Břestku považují kysané zelí už od pradávna za zdravou potravinu, přirozený zdroj vitamínu C a bakterií mléčného kvašení.

Už bezmála dvacet let je šlapání bosýma nohama některé ze svobodných dívek obdivovanou raritou nejen Břesteckých, ale i přespolních. Nejlepší recept na domácí kysané zelí je prý od babiček a prababiček, tvrdí členové Spolku pro udržení tradic v Břestku. Při tradiční akci šlapání 120 kilogramů nakrouhaného zelí si přišli v sobotu na své nejen dospělí, ale také břestecké děti z mateřinky i ty školou povinné. Ony odstartovaly velmi oblíbenou činnost v dědině, šlapání žlutozelené krouhanky, pořádanou místním Spolkem pro udržení tradic (SUT).

VIDEO: Hody ve Zlámanci ovládly děti, farář se převlékal „v pekle“

Odvahu k této bohulibé činnosti letos našla dvacetiletá studentka Vysoké školy pedagogické v Olomouci Jana Vávrová. „Šlapání zelí za účasti veřejnosti v multifunkční břestecké sportovní hale mi bylo nabídnuto a já na tu nabídku bez váhání kývnula,“ svěřila se po sedlcku oděná Jana. Nohy jí před šlapáním zelí dobře umyl v teplé vodě její přítel Martin Kučík a do kádě o průměru jednoho metru ji donesl. Buchlovický farář P. Rudolf Chmelař udělal Janě na čele křížek a nakrouhanému zelí požehnal. Teprve pak začala Jana sešlapávat zelí, které do sudu postupně přidávali dospělí. Tradičním dochucovadlem sešlapávaného zelí byla sůl, cibule a kmín.

Podle pořadatelů akce se traduje, že zelí má tak zdravé účinky, že dívka, která jej do sudu šlape, se do roka vdá a otěhotní. „Těhotenskou prognózu při šlapání zelí mně svěřil břestecký písmák a spisovatel František Malík, který ji 'vyfoukl' známému sexuologovi Radimu Uzlovi,“ s úsměvem sdělil prezident SUT Květoslav Trávníček.

„Snad do roka nepřijdu do jiného stavu, protože jsem ještě moc mladá, ale s mým přítelem si možná do roka řekneme 'ano' společnému životu ve dvou,“ svěřila se Jana Vávrová, která žádné rady ke šlapání zelí od kamarádek nesháněla a vrhnula se do tradiční akce zcela bez zkušeností.

Knižní průvodce přibližuje historii velehradských zvonů. Autorem je mladý zvoník

V minulých letech se do krouhání očištěných hlávek zelí zapojila v Břestku řada mužů. Letos už pořadatelé zajistili zelí nakrouhané. „Do krouhání zelí jsem se také několikrát zapojil. Nebyla to těžká práce, jen bylo při ní potřeba dávat pozor na prsty. Přiznat ale musím, že jsem se při krouhání jaksepatří zapotil,“ svěřil se s úsměvem Jindřich Krušina, dnes už bývalý starosta Břestku.

Zelí totiž potřebuje několik týdnů až měsíců ke zrání, teprve potom nastane část nejočekávanější, jeho ochutnávání. Poprvé kysané zelí, našlapané bosýma nohama Jany Vávrové, ochutnají Břestečtí letos na Mikuláše.