Boršickým „šlapačkám“ hroznů zábly nožky. Zahřívaly se tancem v kádi i štamprlou

Přímo s láskou k vínu se v sobotu 29. září pustila mladá děvčata do drcení bobulí vinné révy, neboť chladné ovzduší a studený severák zrovna nepřál tradičnímu rituálu, který letos po čtvrté uspořádal penzion Dvůr pod Starýma horama v Boršicích v zastoupení majitele Petra Gottwalda.

Vystoupení folklorních souborů, cimbálová muzika, degustace moravských a slovenských vín, ale hlavně čtvrtý ročník boršického šlapání hroznů vábil do areálu Dvora pod Starů horů přes tři návštěvníků.Foto: Deník / Lucie Tučková

Řeč je o Šlapání hroznů dívčí nohou, které přesto přilákalo přes tři sta návštěvníků. Ti určitě nelitovali, protože navzdory počasí je zahřívala ochutnávka těch nejlepších vín z Moravy a Slovenska, taneční veselí a humorná atmosféra.

Předehru k samotnému lisování odstartovala ve 14 hodin cimbálová muzika Oskoruša, na niž navazovalo vystoupení folklorního souboru Bzenčan. Po nich přišla na řadu folklorní skupina Jaročan ze Slovenska, která se již 20 let věnuje lidovým obřadům jako je svatba, fašank i šlapání.

„Tato veselá grupa, která oprašuje muzejní témata a zpracovává je do dnešní podoby, zahájí soutěž o nejlepší „šlapačku“,“ prozradila k presování révy bosými slováckými odvážlivkyněmi Marta Polášková, manažerka mikroregionu Buchlov, která se každoročně podílí na organizaci.

Vskutku ojedinělá podívaná vypukla, a to do slova, pod ladnýma nožkama sličných frajárek kolem čtvrté hodiny odpolední. Juchalo se, skandovalo, publikem to šilo jak o duši. Zástupkyně Bzenčanu dokonce v kádi zatancovaly. Presování se s vervou zhostila i Martina Jančaříková, jediná statečná divačka, která se podruhé octla na boršické akci.

„Delší dobu jsem se odhodlávala. Už jsem nad tím přemýšlela minulý ročník a nakonec jsem ráda, že se mi letos povedlo zlomit obavy, stálo to za ten zážitek. I když bylo štěstí, že nás šlapalo víc, mohli jsme se držet, trochu to klouzalo,“ svěřila své dojmy sympatická „šlapačka“.

Zatímco loni se mezi hosty objevil umělecký kovář Petr Kučík, letos se na kolemjdoucí návštěvníky usmívala Hana Špalková z Huštěnovic, která plete košíky, oplétá demižóny nebo cokoliv, co se shledá se zájmem okolí.

„Avizoval mi ještě kolega, že Bzenčané by si rádi dopřáli cifrování ve společném verbuňku se slovenskými kolegy z Jaročanu. Což byl čistě spontánní nápad k československému roku vzájemnosti,“ doplnila perličku k programu Marta Polášková. Mimo jiné přišly na řadu vinařské olympijské hry s disciplínami jako například natahování koštéřem na čas i překvapením od pořadatele Petra Gottwalda.