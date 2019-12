Každá oslava jubilea má v sobě trochu nostalgie. Měla ji v sobotním podvečeru v kulturním domě v Boršicích premiéra pořadu U Maně v krámě, velebící pětadvacáté narozeniny Pentličky. Jeho autorkou byla buchlovická Petra Kropáčová, která se s vedoucí souboru Janou Gabrielovou, Sabinou Bakošovou a Sabinou Juříkovou podílela i na choreografii dvouhodinového programu.

„Diváci se mohli před jeho zahájením, ale i o jeho přestávce seznámit s úryvky textů o historii Boršic, z nichž jsem díky místní knihovnici Petře Víchové čerpala inspiraci pro tvorbu pořadu. Díky těm úryvkům z textů i z vlastního pořadu se dospělí i děti dozvěděli zábavnou formou více o historii Boršic,“ poodhalila Petra Kropáčová zákulisí premiérového pořadu.

Podotkla, že Pentlička uvedla o posledním listopadovém pátku předpremiérově pořad U Maně v krámě jako výchovný koncert pro žáky místní mateřinky a základní školy, což bylo v Boršicích historicky poprvé.

Cílem Pentličky je zajistit pokračovatele dospělého folklorního souboru Pentla. Členové dětského souboru jsou zárukou, že říkanky, písně a tance z regionu nezaniknou a budou pokračovat v šíření lidové kultury nejen v kraji pod Buchlovem.

Průvodkyněmi bohatým pořadem byly Maňa s Božkú, alias Ludmila Burdová s Pavlínou Papayovou. Obě byly bývalými tanečnicemi boršického folklorního souboru Pentla, Pavlína Papayová dokonce kdysi Pentličku vedla.

V průběhu pořadu, jehož součástí byla čísla s názvem Zima, Co si doma zapálíme, Loutky, Mlékaři, Zas mosíme hlédat, Prádlo, Mandl, Tož dojdite, Řepa, V sadě, Koláče, Pomocníci, Cibuláři a Amerika se představilo padesát dětí ve věku od čtyř do 16 let a devět členů cimbálové muzičky. Ta se oproti dřívějšku rozrostla o další členy. Kromě doprovodu tanečních čísel natrénovala i své vlastní sólové vstupy.

„Zastupitelstvo obce si váží činnosti dětského folklorního souboru Pentlička, jeho vedoucí Jany Gabrielové, vedoucích taneční složky i cimbálové muziky, jež ruku v ruce úspěšně reprezentují naši obec. Při dnešní premiéře pořadu U Maně v krámě dostali všichni členové souboru od obce mikiny s emblémem v hodnotě 25 tisíc korun, bez rozdílu, zda jsou z Boršic nebo okolních obcí,“ informoval Roman Jílek, starosta obce.

Dodal, že zastupitelstvo s Pentličkou úzce spolupracuje, finančně ji každým rokem podporuje a bezplatně jí zapůjčuje ke zkouškám i k pořadům sál kulturního domu.