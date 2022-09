Doposud žáci prvního stupně navštěvovali takzvanou dolní školní budovu z roku 1970, zatímco žáci II. stupně budovu horní školy, jejíž rodný list se začal psát v roce 1836. Přestože tato školní budova byla v druhé polovině 19. a na počátku 20. století několikrát přistavována, přesto stále kapacitně nevyhovovala.

Slavnostního otevření zmodernizované a dostavěné budovy dolní základní školy se zúčastnil hejtman Zlínského kraje Radim Holiš, starostové okolních vesnic, zástupci dodavatelů stavby a další hosté.

Velehradští hasiči si splnili svůj sen. Otevřeli novou zbrojnici

Boršičtí i mnozí přespolní věděli jedno: přístavba a modernizace školy, která byla zahájena v roce 2016, stála spoustu práce a mnoho milionů korun. Nebylo proto divu, že hotové výsledky šestiletého snažení chtěli lidé v pátek vidět, prožít, ale také slyšet, kolik dokončená přístavba dolní budovy základní školy, největší investice v historii obce, stála.

„Celková cena investice činila více než 72 milionů korun. Z toho náklady stavby činily více než 63 milionů a pořízení vybavení přišlo na devět milionů korun. Obecní pokladně ulevila dotace ve výši 32 milionů korun z Integrovaného regionálního operačního programu,“ sdělil místostarosta Boršic Petr Dula. Spolu se starostou obce Romanem Jílkem a členy obecního zastupitelstva byli hrdí na to, že mohli spolu s pedagogickým kolektivem školy a občany prožít historické okamžiky otevření moderní školy, které se nesmazatelně zapíší do historie vzdělávání v Boršicích.

Po projevech starosty obce Romana Jílka, místostarosty Petra Duly, hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše a ředitele školy Tomáše Korduly požehnal vzdělávacímu ústavu duchovní správce boršické farnosti páter Anton Kasan.

„Vím, že přinést s sebou kytici květin na nějaký slavností akt je totiž klasikou, která potěší, ať už ženu nebo muže. Já jsem dnes přinesl na slavnostní otevření školy kytice třem mužům, kamarádům, kteří se nejvíce zasloužili o dostavbu a modernizaci budovy základní školy,“ řekl s úsměvem páter Kasan, aby vzápětí předal kytky růží prvnímu muži Boršic Romanu Jílkovi, jeho místostarostovi Petru Dulovi, ale také řediteli školy Tomáši Kordulovi.

„Aktuálně máme dnes 12 plně vybavených tříd, které splňují ta nejpřísnější kritéria, stejně jako několik odborných učeben. V tomto školním roce bude do naší školy docházet skoro 230 žáků. Jejich počet nám už několik let stále narůstá,“ s radostí informoval ředitel školy Tomáš Kordula. S nadšením dodal, že do školy byl vybudován bezbariérový přístup, který bude umožňovat tělesně hendikepovaným žákům navštěvovat i místa, která by jim za běžných okolností byla nepřístupná. Jedná se například o překonávání schodů, terénních nerovností a dalších překážek. Tím jsou podle ředitele splněny ty podmínky, které jsou nezbytně nutné pro moderní školu.

VIDEO: Otevřeli Cyrilometodějské centrum. Artefakty si tam můžou lidé i osahat

Každý člověk v životě prožije události, které mu dlouho zůstávají v paměti. Na ně nezapomíná ani bývalá šestasedmdesátiletá učitelka Marie Kordulová, žijící v Osvětimanech.

„Za ta léta, co jsem v Boršicích učila, ve mně zůstaly nezapomenutelné vzpomínky na tehdejší skromné vybavení horní a dolní školy, v nichž jsme se jako učitelé snažili přednést svým žákům maximum toho, co jsme mohli,“ začala své vzpomínání bývalá paní učitelka Kordulová, která učila v Boršicích, ale byla také ředitelkou školy v Osvětimanech.

„Když chodím na srazy žáků, které jsem učila, z nichž někteří už mají šedesát let, tak vždycky vzpomínají hezky na školu a na své učitele. Jako učitelka jsem v boršické historické škole, i v té novější zažila nejkrásnější přátelství, upřímné a pevné vztahy mezi kolegy, slušné, vychované děti, které toužily po vzdělání,“ vybavila si vzpomínky paní učitelka Marie Kordulová, už několik let ve výslužbě. Upřímně žasla nad zmodernizovanou a dostavěnou budovu základní školy.