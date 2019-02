Boršice – Až tři bezpečnostní dobrovolníci by už v tomto roce mohli dohlížet na dění v ulicích Boršic. Starat by se měli o prevenci kriminality, zvýšení bezpečnosti v kritických lokalitách obce, dozor u přechodů pro chodce a v neposlední řadě o ostrahu v případě hrozeb plynoucích z migrační krize.

Bezpečností dobrovolník. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/René Ramiš

Přestože bezpečnostní dobrovolníci nemají mít žádné zvláštní pravomoci, a tak svojí činností mohou pouze upozorňovat policii na spáchané přestupky, vedení Boršic si od jejich přítomnosti slibuje mnohé. I když tam aktuálně nezaznamenávají žádná zvýšená rizika v rámci výskytu přestupků či trestných činů, měly by být nové hlídky příslibem do budoucnosti.

„Rozhodně bych podobnou službu v obci uvítala. Faktem sice je, že pokud se zde něco stane, je informovanost občanů dobrá a do příště si dávají pozor, nicméně i kvůli přistěhovalcům nejsem proti. Myslím si, že se rizika spojená s jejich přílivem do Evropy mohou dotknout i nás," konstatovala Boršičanka Kateřina Hýklová. Zlepšení situace především v rámci případných migračních vln, si přitom slibuje také starosta Boršic Roman Jílek. „O složkách dohlížejících na veřejný pořádek v současnosti uvažujeme jak v souvislosti s utečeneckou krizí, tak ve vztahu k běžným přestupkům proti zákonu. Bohužel podle mého soudu skončilo sedmdesát let dlouhé poválečné mírové období, které zaručovalo jistou úroveň ochrany každé obce. Bezpečnostní dobrovolníci by tuto úroveň měli opět zajistit," uvedl starosta hlavní důvody zřízení pozic dobrovolníků.

Existující dotační program Ministerstva vnitra přitom hradí jejich vybavení, školení a pojištění v plné výši, a tak by obecní rozpočet nemusel platit za jejich práci ani korunu. „Podstatou hlídek je jejich dobrovolnost, to znamená plnění zadaných úkolů bez nároku na honorář," doplnil starosta. Na druhou stranu však mohou panovat pochyby o výsledném efektu patrol, jejichž jednání není dostatečně podporováno městskou či místní policií. Například v Uherském Hradišti, kde působí čtyři asistenti prevence kriminality od listopadu minulého roku, jsou s jejich činností spokojeni, protože zastupují městské strážníky v místech, kde by kapacitně nestačili. „Asistenti zde pomáhají u přechodů pro chodce, dohlížejí na oddělení vyplácení sociálních dávek na úřadu práce a podobně. Nicméně samy žádnými pravomocemi nedisponují, což vidím jako problém v případě bezpečnostních dobrovolníků. Obávám se, že jejich výkon bez pomoci místních policistů bude nedostatečný," poznamenal k možným problémům velitel městské policie v Uherském Hradišti Vlastimil Pauřík.

Navíc o zvýšených rizicích v souvislosti s imigranty odmítl hovořit poslanec ČR za Zlínký kraj původem z Boršic Vladimír Koníček. „Musím se přiznat, že jsem o programu bezpečnostního dobrovolníka neslyšel, ani jsem neměl informace o tom, že se jej snaží Boršice dosáhnout. Přesto bych neřekl, že je aktuální dobrovolníky spojovat s ohrožením přistěhovalci a s migrační krizí," dodal zákonodárce z Boršic. Celková dotace na vybavení hlídek by měla dosáhnout částky kolem 300 tisíc korun a nejpozději by se mělo zahájit s jejich aktivní činností ke konci roku 2016. Boršice jsou přitom jedním ze 14 žadatelů o tento dotační program z celé České republiky. O finančních příspěvcích bude Ministerstvo vnitra rozhodovat do konce dubna.