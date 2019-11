Boršicím se Zlechovem se totiž podařilo získat dotaci třiceti milionů korun na vystavění propojující komunikace. Hotovo by mělo být v říjnu příštího roku.

„Je to pro nás skvělá zpráva. Dosud jsme mohli jet pouze na Stříbrnice, ale z nich už jsme se dále do regionu nedostali po cyklostezkách. Pokud se však nově dostaneme do Zlechova, tak tam jsou propojení se Starým Městem a Hradištěm, potažmo s celým Slováckem,“ chválil Boršičan Stanislav Výstupa plány obce.

Doslovný název investiční akce „Na kole za historií Velké Moravy“ navíc vyjde samosprávy na minimální finanční obnosy. Z celkových 33 milionů musí vydat ze svého pouhé tři miliony.

„Na našem katastru vede trasa po zhruba osmi stech metrech, ve Zlechově pak ještě zabere další kilometr. Ústit v Boršicích pak bude blízko Hospůdky na Haldě, kde přes starou polní cestu naváže na zlechovskou cestu vedoucí pod mostem silnice I/50. Při ní pak pokračuje až do Zlechova,“ popsal stručně umístění cyklostezky místostarosta Boršic Petr Dula.

Začít by se pak s jejím budováním mělo už v březnu příštího roku. Hotovo pak bude zhruba o půl roku později, v říjnu 2020.

„V rámci stavby budou také vybudovány umělecko-výtvarné prvky, které budou vycházet z období Velké Moravy, budou to zvětšeniny artefaktů z období Velké Moravy. Dojde také k vybudování odpočinkových přístřešků s mobiliářem a informačními panely,“ dodal starosta Zlechova Ondřej Machala.