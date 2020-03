Generální oprava vnitřních prostor starých více než čtyřicet let uzavře kulturní stánek v Boršicích na více než půl roku. Stavební čety, které se vrhly do budovy v půli února, z ní neodejdou dříve než třetí říjnový víkend. Právě v ten se konávají místní hody, a tak jakékoliv zdržení rekonstrukce zkomplikuje pořádání nejen hodů, ale i dalších akcí.

Jedna z mnoha akcí pořádaných v boršickém kulturním domě, který právě opravují. | Foto: Deník / Zdeněk Skalička

„Opravy musely přijít a určitě bude dobré, že se prostory vylepší. Sice nám to komplikuje organizování koštu, který bývá svým rozsahem jedním z největších na Slovácku, ale návrat do nového kulturáku bude o to větší a lepší,“ sdělil za organizátory Velikonoční výstavy vín Libor Vranka.