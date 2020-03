Na dvě desítky vysokoškoláků absolvují brigádu přímo v terénu za speciálních podmínek v Uherském Hradišti

Do týmu Uherskohradišťské nemocnice se zapojilo přes dvacet studentů lékařských a zdravotnických fakult. Na snímku Roman, Helena a Karel. | Foto: Deník / Pavel Bohun

Zuzana, Kateřina, Karel, Helena a Roman. To je pětice studentů z různých vysokoškolských fakult na Moravě, kteří v úterý před polednem pomáhali u vstupu do Uherskohradišťské nemocnice s informováním pacientů mířících do špitálu, včetně jejich preventivního měření teplot.