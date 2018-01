Bojkovjané si stěžují na jízdní řády vlaků. Cesta domů se jim prodlužuje

Spoje nereflektují pracovní dobu, cesta do Bojkovic z Uherského Hradiště se prodlužuje či vlakové spojení Kunovic a Bojkovic je složité. To jsou jen některý výtky, jež mají cestující, kteří dojíždí za prací z Bojkovic do největšího města Slovácka.

V minulosti bylo největším problémem přesedání v Újezdci, to se po protestech města Bojkovice, cestujících a dalších nakonec podařilo vyřešit a lidé už nemusí mrznout nebo zmokat na nástupišti v Újezdci, přesedají v Uherském Brodě. Podle Anny Mikuláškové z Bojkovic ale mají spoje mezi oběma městy pořád spoustu mezer. „Nové jízdní řády, které platí od prosince nám nepomohly, jsou to spíše změny k horšímu. V Uherském Brodě musíme třeba čekat déle a když se to vše posčítá, cestujete do Bojkovic téměř hodinu," posteskla si Bojkovjanka, která pracuje jako úřednice v Hradišti. Její profese a potažmo úřední dny jsou také komplikací. Jízdní řády totiž podle jejích slov nereflektují pracovní dobu. „Ve středu vyjedu v šest do práce a domů se dostanu až v osm, protože nestihnu dřívější spoje, a to nejsem sama," upozornila Anna Mikulášková. Ve vlaku prý slyší téměř každý den stížnosti. Proto se s dalšími kamarádkami rozhodly, že budou jezdit aspoň některé dny autem. Další mezery jsou podle jejích slov například ve spojení Kunovic a Bojkovic. Připomínky a podněty lidí sbírá krajský úřad, který lokální spoje u Českých drah objednává. „Změna nebo zapracování podnětů do jízdního řádu je možná dvakrát ročně, a to na jaře a na podzim," upozornila mluvčích Českých drah Monika Bezuchová. Této možnosti na podzim využilo vedení Bojkovic a poslalo více než stranu připomínek k regionálním spojům. Objevilo se mezi nimi například zrušení návaznosti rychlíku Šohaj z Prahy, který končil v Brodě a tam lidé jedoucí dále do Bylnice a Bojkovic museli čekat 43 minut na přípoj. Nechyběly ani připomínky k již zmiňované pracovní době a prodlouženém čase cesty do Bojkovic. Některé z připomínek se podařilo vyřešit, jiné nikoliv. „Došlo k posunům a tím pádem delšímu čekání v Brodě kvůli minutovému posunu vlaků dálkové dopravy a také z důvodů technologických. Museli jsme odjezdy vlaků upravit, aby odpovídaly tomu, jak je dimenzována stanice Uherský Brod. Hlavně aby při přestupu cestujících byla zachována bezpečnost," vysvětlila mluvčí Českých drah. Krajský radní pro dopravu Pavel Botek už před časem uvedl, že zajištění kvalitního spojení mezi Hradištěm a Bojkovicemi negativně ovlivňuje jednokolejná trať a omezené možnosti křižování vlaků osobní dopravy.

Autor: Blanka Malušová