Probouzet se v zámeckých komnatách a na týden se stát pomyslným šlechticem. To nyní mohou zažít teenageři z dětských domovů a z Ukrajiny v rámci pobytu pro talentovanou mládež. Je jich celkem dvanáct. Tábor má název Týden inspirace na Novém Světlově a jeho účastníci během sedmi dnů zažijí spoustu debat, her a aktivit.

Pro mladé lidi na prahu dospělosti je pobyt na zámku nevšedním zážitkem a vytržením z rutiny. „Je to něco, nač nejsem vůbec zvyklá. Moc hezký zážitek. A zdá se, že program bude nabitý. Je to hezké a poučné,“ pochvaluje si Veronika z Cínovce.

V průběhu týdne je pro účastníky připraveno několik workshopů zaměřených na seberozvoj nebo společné malování obrazů, jenž budou součástí výstavy při příležitosti udělení ocenění Bílá vrána. „Pozvali jsme hosty z oblasti umění, sportu i podnikání a nevynecháme ani výlety po okolí,“ přibližuje za organizátory program Lucie Sekaninová. Tábor se podařilo uskutečnit díky darům a vstřícnosti místních podnikatelů. „Ubytování zdarma poskytl majitel zámku Josef Novotný, fotografka Vendula Zitterbartová věnovala jedno dopoledne focení workshopů a portrétů, Velehrad poskytl vstupenky do podzemí a pomohla nám i spousta dalších,“ vyjmenovává Sekaninová.

Krása formuje

Myšlenku si z Itálie přivezla Jana Merunková, ředitelka a zakladatelka yourchance, pořádájící pobyt pro talentovanou mládež. „Krása vám dává důvod se chovat úplně jinak, než když žijete v nějakém méně hezkém prostředí. Zdejší mladí jsou toho důkazem na každém kroku. V zámku se chovají naprosto skvěle a užívají si jeho půvabu. Navíc má každý z účastníků umělecké cítění, takže nás čekají jejich vystoupení, ať už pěvecká, hudební či taneční,“ podotýká Merunková.

Jednou z účastnic pobytu je například Viki z Ukrajiny, která už dva a půl roku žije v Praze. S sebou si přivezla nezvyklý hudební nástroj – banduru. „Hraji na ni už osm let,“ říká a usedá s nástrojem připomínajícím loutnu na parapet okna v jednom ze zámeckých pokojů. Na požádání zahraje úryvek ukrajinské lidové písně. „Chtěla jsem se naučit i českou lidovku, ale zatím se mi to nepodařilo,“ dodává.

close info Zdroj: Deník/Iva Nedavašková zoom_in Mládež z dětských domovů a Ukrajiny na pobytu na zámku v Bojkovicích

Kromě rozvojových aktivit se Týden inspirace na Novém Světlově zaměřuje také na projekty, které společnost youchance realizuje. V rámci programu Začni správně dostanou účastníci podporu na cestu k samostatnému životu. Programem prošlo na 200 mladých lidí, kdy každý dostal mentora, který mu pomáhal se začleněním do života po odchodu z dětského domova. „Trvá zhruba dva až tři roky, než se čerství dospěláci po odchodu z dětského domova plně integrují do běžného života. Máme ucelenou síť koordinátorů, kteří jim napříč republikou pomáhají. To znamená, že jim pomohou najít práci, první bydlení. Kritický je první půlrok, kdy si potřebují práci udržet a vytvořit si nové vazby,“ vysvětluje Merunková. A dodává, že, když se podaří začátek, tak je potom vysoká šance na úplně normální běžný život bez nějakých dalších kotrmelců.

V programu Finanční gramotnost dostanou účastníci praktické rady do života, jak s penězi nakládat. Čtyři absolventy týdenního pobytu pak ocení program Vítej v Česku, který pomáhá s integrací ukrajinských válečných uprchlíků. Od roku 2022 jim prošlo na 4000 žen a dětí.

Ocenění Bílá vrána Ocenění Bílá vrána je určeno těm, kteří prošli ústavní výchovou nebo náhradní rodinnou péčí a následně ve svém životě uspěli. „Úspěchem v tomto ohledu je podle nás zcela normální život - tedy mít práci, rodinu, zázemí, zvládání běžných situací a život mimo rizika, jako je například dluhová spirála,“ říká zakladatelka Jana Merunková. Ocenění Bílá vrána bylo poprvé vyhlášeno v roce 2014.

