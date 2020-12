O zahájení těžby se už řadu let vedou spory na několika úrovních, především kvůli blízkému zdroji pitné vody pro zhruba 140 tisíc obyvatel regionu.

Proti rozsudku krajského soudu, jenž rozhodnutí o tamním dobývacím prostoru pro těžbu štěrkopísku zrušil a vrátil jej zpět Českému báňskému úřadu (ČBÚ) k vypořádání se s několika okolnostmi těžebního záměru, podala kasační stížnost právní zástupkyně obcí a měst ze Slovácka. Představitelé Uherského Ostrohu, jehož se tato kauza přímo dotýká, v ní řeší pro změnu záležitosti související s územním plánem.

„Soud se nevyrovnal s námitkami obcí, dokonce některé obce ani nevzal jako účastníky řízení,“ přiblížila hlavní důvody toho, proč byla kasační stížnost podána, senátorka a odpůrkyně těžby Anna Hubáčková. To žalovaný báňský úřad se proti rozsudku neodvolal.

„Možnosti kasační stížnosti u Nejvyššího správního soudu jsme nevyužili,“ potvrdil v úterý mluvčí Státní báňské správy Bohuslav Machek.

Nejzazším termínem pro podání kasační stížnosti byl poslední listopadový den. Tuto možnost odvolání proti rozsudku o stanovení dobývacího prostoru mezi Uherským Ostrohem a Moravským Pískem nezvolil ani těžař.

„Povolovací proces k záměru u Uherského Ostrohu se táhne již tolik let, že se v něm málokdo vyzná. Správní orgány zároveň čelí značnému tlaku médií a dotčené veřejnosti. I proto jsme se rozhodli nepodat kasační stížnost a nechat Český báňský úřad v klidu znovu rozhodnout, přestože s některými důvody, proč soud žalobě vyhověl, nesouhlasíme,“ sdělil advokát zastupující společnost České štěrkopísky Tomáš Uherek.

Podle ostrožského starosty Vlastimila Petříka stěžujícím obcím jiný postup ani nezbýval.

„My jsme trošku v jiném postavení. V této věci vystupujeme samostatně, protože ten dobývací prostor se nachází v katastru Uherského Ostrohu a jako město pochopitelně máme k tomu území jiný vztah než ostatní obce. Naše největší výtka se týká územního plánu, v čemž nám soud vyhověl, i když nepředpokládám, že by mělo jít o úplný obrat. V podstatě dal za pravdu, že to odůvodnění dostatečné nebylo a my čekáme, kam se to posune dál,“ řekl Deníku Vlastimil Petřík.

Řada z účastníků řízení přitom považuje za důležité také to, jak se soud dívá v kauze na otázku veřejného zájmu.

„Jak zásobování obyvatelstva pitnou vodou, tak těžba nerostných surovin jsou primárně veřejným zájmem,“ stojí v odůvodnění rozsudku. Jak ale sdělila senátorka Hubáčková, po schválení aktuálního pozměňovacího návrhu vodního zákona, by byla prioritní právě pitná voda.

U plánovaného dobývacího prostoru pro těžbu štěrkopísku mezi Uherským Ostrohem a Moravským Pískem se počítá na ploše téměř 24 hektarů s maximální těžbou suroviny do 200 000 tun ročně.

Podle dostupných informací z poslední zprávy Českého báňského úřadu za minulý rok, se v ČR o rok dříve vytěžilo 6,3 milionu kubíků štěrkopísku, což znamenalo příjem do státního rozpočtu přesahující 21 milionů korun. Ten byl rozdělen mezi ČBÚ, ministerstva průmyslu a životního prostředí.