Boj o Senát: sedm kandidátů

O senátorský post zabojuje sedm kandidátů. Volby za 80. volební obvod do jedné třetiny Senátu se konají 5. a 6. října, tedy ve stejný termín jako volby do zastupitelstev měst a obcí. Na jihu Zlínska a severu Uherskohradišťska tak lidé dostanou dvoje volební lístky a ve volební místnosti pak hned dvě obálky. Ty se budou lišit pouze barvou.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK / Matej Slávik

80. volební obvod

Sedmnáctitisícový Uherský Brod a o tisícovku větší Otrokovice. To jsou dvě největší města volebního obvodu 80, který má paradoxně podle zákona sídlo ve Zlíně, ale krajské město do něj vůbec nepatří. Obvod tvoří jih okresu Zlín, začíná obcí Březnice, jen 8 minut autem vzdálenou od centra krajského města, a sever okresu Uherské Hradiště. Z menších měst sem patří Luhačovice, Slavičín nebo městys Pozlovice.

Zda se bude opakovat velké finále z 2. kola doplňovacích voleb v roce 2014, kdy se spolu utkali o mandát v horní komoře i dva současní kandidáti, vítěz doplňkových voleb z roku 2014 a současný senátor Patrik Kunčar a druhý finalista Libor Lukáš, či budeme svědky návratu bývalé senátorky Jany Juřenčákové, nebo překvapí nová tvář podzimních senátních voleb, si musíme počkat do října.

O přízeň voličů bude už počtvrté bojovat právě Jana Juřenčáková, bývalá senátorka z let 2006 až 2012. Při svém pokusu o návrat do horní komory v roce 2012 ani v doplňkových volbách v roce 2014 za Tomia Okamuru neuspěla.

Okamura ve druhém kole řádných senátních voleb v roce 2012 rozmetal tehdejšího hejtmana Zlínského kraje Stanislava Mišáka, o rok později mu ale mandát zanikl z důvodu kandidatury do Poslanecké sněmovny. Juřenčáková v říjnu zabojuje znovu, a to za Realisty.

Svůj mandát hodlá obhájit současný senátor za 80. obvod Patrik Kunčar (KDU-ČSL) z Uherského Brodu. V doplňovacích volbách do Senátu PČR v roce 2014 porazil ziskem více než 60 % hlasů Libora Lukáše a byl zvolen senátorem.

Mohl by se tak zopakovat duel Kunčar Lukáš. Politický matador Libor Lukáš se totiž nenechal neúspěchem v druhém kole z roku 2014 odradit a opět míří do horní komory. Tentokrát za Soukromníky Iva Valenty.

Druhý pokus o zisk mandátu v horní komoře čeká i sociální demokratku Milenu Kovaříkovou. V senátních doplňovacích volbách v roce 2014 skončila třetí.

ZKUŠENÝM BOJOVNÍKŮM SE POSTAVÍ I NOVÁ KREV

Nováčkem v boji o post senátora je stavební inženýr František Jordák z Rokytnice, který kandiduje za komunisty. V současnosti zastupuje KSČM v Senátu PČR pouze jeden senátor.

V horní komoře by rád usedl i bývalý ředitel Krajského vojenského velitelství ve Zlíně Radek Henner, v současnosti voják v záloze. Nominován byl Okamurovou stranou Svoboda a přímá demokracie (SPD).

Pro mnohé je v boji o senátorské křeslo překvapením starosta malé obce Hradčovice Jan Popelka, který kandiduje za zemanovce (SPOZ). Zda opravdu překvapí a kartami pořádně zamíchá, rozhodnou jen voliči.

Pokud žádný kandidát do Senátu nezíská více než 50 % hlasů voličů v prvním kole, postoupí do druhého kola dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů. Koho pošlou voliči do horní komory parlamentu, se v tom případě rozhodne o týden později. Druhé kolo připadá na 13. a 14. října 2018.

Komu můžete dát svůj hlas?

Radek Henner, 54 let, SPD, voják z povolání

Bývalý ředitel Krajského vojenského velitelství ve Zlíně. Za své služby splnil náležitosti pro udělení osvědčení válečného veterána. 1. ledna 2017 vstoupil do aktivních záloh, kde se připravuje na případnou obranu bezpečnosti měst a obcí Zlínského kraje.

Patrik Kunčar, 54 let, KDU-ČSL, senátor a starosta

V doplňovacích volbách do Senátu PČR v roce 2014 za Tomia Okamuru kandidoval za KDU-ČSL. Postoupil do kola druhého spolu s kandidátem ODS Liborem Lukášem. Toho i ve 2. kole porazil ziskem více než 60 % hlasů a byl zvolen senátorem.

Libor Lukáš, 56 let, Soukromníci, manažer

Bývalý hejtman Zlínského kraje, v letech 2000 až 2016 zastupitel Zlínského kraje. V doplňovacích volbách do Senátu PČR v roce 2014 v obvodu č. 80 Zlín kandidoval za ODS. V prvním kole získal 16,52 % hlasů, skončil druhý a postoupil do druhého kola spolu s kandidátem KDU-ČSL Patrikem Kunčarem. Ve druhém kole ho podpořilo jen 36,83 % hlasů, což na zisk mandátu nestačilo.

Jana Juřenčáková, 55 let, REAL, daňová poradkyně

V senátních volbách 2006 se stala senátorkou za 80. obvod, přestože v prvním kole byla poražena tehdejším senátorem Jiřím Stodůlkou z KDU-ČSL. Ve druhém kole však dokázala na svou stranu přitáhnout více voličů a získala mandát členky horní komory českého parlamentu. V doplňovacích volbách do Senátu PČR v roce 2014 kandidovala v tomtéž obvodu na zkrácené období a pokusila se tak vrátit do horní komory jako nestraník za hnutí Nezávislí. Neuspěla. V říjnu se opět pokusí zabojovat o návrat do horní komory za Realisty.

František Jordák, 69 let, KSČM, stavební inženýr

Má více než 50letou praxi v provozu stavební výroby i ve vrcholovém managementu. Stále je pracovně aktivní. Po dvě volební období pracoval v zastupitelstvu, současně i v kontrolním výboru i stavební komisi. Komunista od roku1973 a prošel všemi stupni stranické práce.

Milena Kovaříková, 60 let, ČSSD, pracovnice ochrany přírody a krajiny

Do politiky vstoupila, když byla v komunálních volbách v roce 2002 zvolena jako nestraník do Zastupitelstva města Brumova-Bylnice ve Zlínském kraji. V doplňovacích volbách do Senátu PČR v roce 2014 v obvodu č. 80 Zlín kandidovala za ČSSD, ale neuspěla. Skončila třetí.

Jan Popelka, 64 let, SPOZ, starosta

Již 12 let je starostou malé obce Hradčovice na Uherskohradišťsku. Ve funkci pokračovat nechce, rád by pracoval v Senátu.