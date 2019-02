Chráněný vodní hlodavec zaplňuje potoky, přehrady, rybníky i řeky. Nyní se vyskytuje na celém povodí Moravy, ale také na Olšavě či v okolí ostrožských jezer.

Ilustrační foto | Foto: Deník/ Redakce

„Obsadili řeku Moravu, přítoky i štěrkovny, ale již mnoho let jich v nížinné části kraje nepřibývá. Teritorialita a obsazenost území nutí mladé hledat si nová místa k osídlení a důsledkem je to, že se bobři šíří proti proudu přítoků Moravy a objevují se často až v horních úsecích drobných toků pod Hostýnskými a Vizovickými vrchy, v Bílých Karpatech, v Chřibech a podobně,“ uvedl specialista na problematiku bobrů Vlastimil Kostkan.

Podle Ondřeje Mikulky z Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity je například na jižní Moravě více než tisíc bobrů.

„Vodní hladiny se sice snižují a některé lokality vysychají, bobr však v posledních letech úspěšně osídlil třeba zemědělské oblasti a okraje měst. V naší krajině není ničím ohrožený, nemá přirozeného predátora a navíc je velmi přizpůsobivý,“ upozornil Mikulka.

Ve Zlínském kraji bylo v roce 2018 na bobry jen málo stížností, což pravděpodobně souvisí s tím, že bylo mimořádné sucho a bobří hráze nepůsobily rozlévání vody na okolní pozemky.

„Naopak, myslím si, že řada majitelů nivních luk v okolí drobných vodních toků vděčí za sklizeň sena právě bobrům, kteří dokážou v suchém počasí vodu zachytit i v napřímených vodních tocích. Dá se říci, že napravují, co lidé pokazili. Zpomalují odtok vody z krajiny,“ doplnil Kostkan.

Pokud by přece jen bobří hráze někde byly problémem, mohou je podle Kostkana bez žádosti a složitě vyřizovaných výjimek bourat správci toku, a to v období od 1. 3. do 15. 4. a pak od 1. 8. do 31. 10.

„Bourání hrází sice nevyžaduje výjimku a povolení, ale musí být 15 dnů před bouráním ohlášeno na krajský úřad,“ naznačil specialista na bobry v regionu.

Místa výskytu bobrů jsou pod kontrolou vodohospodářů, kteří bránit škodám na tocích mají v popisu své práce.

„Běžně překážky v toku odstraníme. Stejně tak postupujeme v případě stromů, které jsou nahlodané a mohou zničit majetek nebo někoho zranit,“ sdělil mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Sžít s bobry se museli v Lednicko-valtickém areálu, kde hlodavci řádí od roku 2005.

„Máme je tu celý rok, byť v létě nejsou tak vidět. Vylézají v noci a jsou dost plaší, na podzim si ale začnou dělat zásoby a kácí stromy. Stromy chráníme mechanicky i nátěrem,“ sdělil správce areálu Oto Bernad.

Bobry chytat a přesunovat podle něj nemá smysl. „Přišla by jiná bobří rodina. Okolní lesy jsou jich plné,“ upozornil Bernad.