Bobři devastují nedakonické sady. Za oběť jim už padlo 600 stromů

Ani suché léto, ani ranní mrazy v květnu. Nedakonické sadaře v posledních letech nejvíce trápí zběsilý apetit bobrů. Těm totiž zachutnaly ovocné stromy místních pěstitelů natolik, že v posledních měsících stoupají škody především na jabloních do stovek tisíc korun.

Už šest set mladých stromků, stáří do tří let, dokázaly zlikvidovat rodinky bobrů, které se usídlily okolo dolního toku místního potůčku Dlouhá řeka. Proti zvláště chráněnému druhu hlodavce jsou zatím pěstitelé bezradní.

„V současnosti aktivita bobrů kulminuje. Jsou doslova k nezastavení a denně nacházíme v plotech nové a nové díry či podhrabané jámy, kterými vnikají do našich sadů. Namísto pečování o stromy tak neustále opravujeme plot nebo odklízíme uhryzané kmeny,“ kroutí hlavou pětašedesátiletý Tomáš Janás z Nedakonic, který už přes deset let vypomáhá se správou sadu.

Bobři dokonce podle současného hospodáře sadu Tomáše Juráka ohrožují dlouholetou tradici, kterou sběr jablek v Nedakonicích má. „Samozřejmě žádáme o státní kompenzace na vzniklé škody, ale podle mého názoru jsou směšně nízké. Odhadce totiž započítává cenu stromku, ale už nevidí tu tříletou práci, která stojí za tím, než začne strom plodit,“ konstatuje Tomáš Jurák.

Pomoct by přitom mohl elektrický ohradník, který již před časem podle slov vedoucího oddělení vodoprávního úřadu a životního prostředí v Uherském Hradišti Jana Krčmy doporučil specialista na problematiku bobrů. „Bobr sám o sobě je zvláště chráněný druh v kategorii silně ohrožených. Přestože jejich populace v okolí Nedakonic není známá, jedním z nejúčinnějších řešení je vybudování elektrického ohradníku, který se osvědčil už i jinde,“ informoval Jan Krčma.

Jak následně dodal, zemědělci v takovém případě mají nárok na náhradu škod způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů, tedy i bobry. Před podmínkami vyplácení náhrad nicméně varoval přední specialista na bobří problematiku Vlastimil Kostkan.

„Ty jsou vázané na to, že v tomto případě sadař učinil všechna možná opatření proti tomu, aby škody na stromech vznikly. Pokud by přes opětovné doporučení například nenainstaloval elektrické ohradníky, mohl by na to úřad nahlížet jinak,“ sdělil odborník. Jiná opatření než elektrické ohradníky se podle něj na bobry neosvědčují.

„Bobři jsou totiž silně teritoriální druh. Jakmile bychom připustili například odstřel, pak se stane pouze to, že se na místo zabitých jedinců přemístí noví. Kdybychom tak pokračovali, pak se může stát, že se vystřílí bobři v okruhu deseti kilometrů od postiženého místa,“ objasnil Vlastimil Kostkan.

Povolení k odstřelu bobrů navíc není jednoduché získat. „Povoluje se víceméně pouze v případech přímého ohrožení člověka a na místech, kam nemohou další bobři volně migrovat. Tak tomu bylo například u Březolup, kde hrozilo, že bobr rozhrabe hráze rybníka nad obcí a ten ji zatopí,“ doplnil.

Hospodáři sadu v Nedakonicích tak zbývá vyzkoušet jedinou možnost. Sám se jí však nebrání. „Zvažujeme nainstalovat elektrické ohradníky a uvidíme. Mám ale obavu, že se dokážou podhrabat pod ně až do sadů a situace bude stejná,“ dodal Tomáš Janás.