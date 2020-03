Zatímco Slováci tam omezovali vstup do své země už minulý týden, tuzemští policisté začali vstup a výstup selektovat v pondělí 16. března.

„Kdo nemá na Slovensku trvalé bydliště, toho do země nepustí,“ prozrazuje Deníku starosta Strání Antonín Popelka s tím, že zatímco do nedělního večera byli tamní policisté benevolentní a do Strání sem tam někomu vstup umožnili, od pondělního rána tam však nastal striktně nekompromisní režim.

HRANICE JE PŘÍMO V ZÁSTAVBĚ

„Situace u nás ve Strání je specifická. Hranice je přímo v zástavbě. Místní část Moravského Lieskového Šance je se Stráním v podstatě spojena. To přináší velké problémy způsobené omezením pohybu. Lidé chodí například běžně přes hranici nakupovat potraviny, využívají služby přes hranici, nebo se starají o starší rodinné příslušníky, kteří žijí v sousední zemi ale přitom jen pár stovek metrů od sebe,“ tvrdí Straňan Ondřej Benešík, jenž je poslancem Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

DO PRÁCE NEMŮŽOU ČTYŘI SKLÁŘI

Potíže tak vyvstaly například Sklárně Květná, kde jsou zaměstnáni čtyři sklářští odborníci, kteří do podniku denně dojížděli.

„Situace se jim značně zkomplikovala. Slováci hranice uzavřeli. K nám svého člověka sice pustí, ale ten by se po návratu musel podrobit čtrnáctidenní karanténě. Zatímco ještě v pátek přijela čtveřice sklářů na pracovní povolení. Od pondělka už je všechno jinak,“ naznačuje ředitel Sklárny Květná Marek Mikláš.

Ondřej Benešík na konci minulého týdne o situaci informoval ministra vnitra. Požádal jej, aby komunikaci a koordinaci se slovenskými kolegy nepodceňoval.

„Ve středu na zasedání evropského výboru jsme usnesením vyzvali naši vládu, aby opatření proti šíření koronaviru na úrovni EU koordinovala. Pravomoci v této oblasti zůstaly na úrovni členských států. Koordinační role unijních institucí záleží v rozhodující části na ochotě jednotlivých zemí. Ta je do této chvíle téměř nulová,“ konstatoval Ondřej Benešík.