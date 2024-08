Aktovky v papírnictví se dají sehnat od devíti stovek, průměrná cena se pohybuje kolem dvou tisíc. Obyčejné pouzdro vychází na 70 korun, vybavené psacími potřebami stojí od dvou stovek.

Další maminka vše přes mobil konzultovala se synem, kterému neváhala jednotlivé pomůcky fotit. Obecně podle prodejců vedou mezi dětmi jednorožci, baletky, fotbalisti a motivy hry Minecraft.

Základní školní potřeby, obsahující aktovku, penál, desky na sešity, kufřík a psací nebo výtvarné potřeby, vychází ve zlínském papírnictví kolem tří tisíc korun. V částce však nejsou započítány sešity, učebnice nebo obaly. I ty jsou v nabídce obchodu.

Všechny potřeby pro školáky lze sehnat v různých variantách, které se od sebe liší kvalitativně i cenově. Například ceny aktovek se mohou vyšplhat až do řádů tisíců. Záleží na značce ale i designu a provedení.

Vedle psacích a výtvarných potřeb potřebují děti také boxy na svačiny a láhve na pití. Doby, kdy o velké přestávce vytáhli všichni sáčky se svačinou zabalenou v ubrousku, jsou už dávno pryč. I tady se ceny pohybují v širokém rozpětí. Rodiče mohou koupit plastovou krabičku za 50 korun a dítě může pít z petláhve. Na druhé straně jsou potom designové boxy a termoláhve s cenou kolem tisícikoruny.

Podobné cenové rozpětí je i u školních přezůvek. Ty klasické rodiče koupí i za 200 korun, zatímco barefootová varianta může vyjít až na 800 korun. To stejné platí pro obuv do tělocviku.

Rodiče mnohdy netuší, že mohou stát požádat o jednorázovou finanční pomoc s výdaji na školáka.

„Ti z rodičů, kteří se prokazatelně nacházejí v tíživé sociální situaci, mohou o tuto podporu požádat Úřad práce v místě trvalého pobytu. Mohou tak získat částku maximálně odpovídající desetinásobku životního minima jednotlivce, které letos jako loni činí 4860 korun. Na potřeby školáka může tedy stát vyčlenit až takřka 48 900 korun,“ říká hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.

Finanční pomoc pak pokrývá výdaje na školní pomůcky, zájmové kroužky, obědy ve školní jídelně, ale třeba i výdaje na školní výlety nebo školy v přírodě.

Nákup aktovky, penálu či psacích potřeb jsou jednorázovým výdajem na začátku školního roku. Za celkovou výbavu pro prvňáčka utratí rodiče od zhruba tří tisíc a až po vyšší jednotky tisíců. Rodinný rozpočet musí počítat i s pravidelnými měsíčními náklady za obědy ve výší zhruba 950 korun a družinou za 300 korun. A další nezanedbatelnou položkou jsou pak kroužky a volnočasové aktivity.

Na kolik vyjdou potřeby pro školáky?

Aktovka: od 900 korun do 4000 korun

Penál: od 69 korun do 599 korun

Box na sešity A4: od 99 korun do 259 korun

Box na sešity A5: od 84 korun do 129 korun

Mazací pero: od 79 korun

Vodovky: od 39 korun

Tempery: od 79 korun

Pastelky 18 kusů: od 59 korun

Guma: od 12 korun

Strouhátko: od 10 korun

Lepidlo: od 24 korun

Pravítko: od 12 korun

Kružítko: od 49 korun

Sada štětců: od 39 korun

Nůžky: od 39 korun

Svačinový box: od 50 korun do 1000 korun

Láhev na pití: od 25 korun do 1000 korun

Přezuvky: od 200 korun do 800 korunami