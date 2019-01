Slovácko – Sérií osvětových akcí chce skupina nadšenců z Dolního Němčí, Slavkova, Hluku a dalších obcí Slovácka, letos po celý rok připomínat výročí 900 let od bitvy na Luckém poli ( 13. května 1116 ). Přesné místo, kde se tehdy střetla česká a moravská vojska knížete Vladislava I. s vojskem uherského králem Štěpána II., sice neznáme, avšak historikové ze zmínky v Kosmově kronice usuzují, že to bylo zřejmě mezi Dolním Němčím a Slavkovem.

A právě tam už vzniká symbolické místo vzpomínky na tuto historickou událost. O Zeleném čtvrtku proto vysadili v blízkosti tamní cyklostezkové křižovatky na Dolní Němčí, Nivnici a Slavkov památný strom. „Je to sedm let stará sazenice dubu letního z Nivnice, tedy dlouhověká dřevina patřící do naší krajiny. Vzali jsme si ho na starost my z ČSOP Pantoflíček Slavkov. Doufáme, že tento symbol dlouhověkosti dlouho vydrží," uvedla Vlasta Ondrová z ČSOP Pantoflíček, která strom sadila spolu s Milošem Šťastným, manžely Leblochovými, Petrem Slintákem, Pavlou Mudrákovou a šéfredaktorem Slováckého deníku Pavlem Bohunem. Hned vedle památného dubu by měl být na podzim vztyčen obelisk s připomínkou bitvy a jen o několik metrů dál pak infopanel, který chystá VIS Bílé Karpaty. Místo se letos stane také součástí questingové (hledací) trasy.

Další akcí, která má současníkům přiblížit události staré devět století je přednáška publicisty a spisovatele Jiřího Jilíka s názvem Historickou krajinou Luckého pole, která se uskuteční v úterý 19. dubna od 18 hodin v přísálí kulturního domu v Dolním Němčí. Jiří Jilík tam představí také svou knihu Olšava ví svoje. „Že žijeme v Evropě ve válce, toho už si patrně každý všiml. Bitva na Luckém poli je názornou ukázkou toho, jak se zničehonic mír, může změnit ve válku. Původně se v roce 1116 na Luckém poli měli sejít český a uherský panovník k mírovým rozhovorům. Ne oslavovat, ale připomínat si podobné historické události má smysl, už třeba jen proto, abychom si uvědomili, že všechno, co se děje v zemích okolo nás, se nás také týká. I naše vlast se může ze dne na den stát bojištěm. Armády těch, kteří budou zklamáni a rozezleni z toho, že nenašli to, co hledali, už jsou na pochodu," prozradil Jiří Jilík.

O nezbytnosti připomínky bitvy na Luckém poli s důrazem na vysvětlení historického kontextu vytyčení moravsko-uherské hranice je přesvědčený hlavní organizátor vzpomínkových akcí Petr Slinták. „Některé akce bychom proto chtěli šířeji pojat v souvislostech vojenských střetů a nájezdných výpadů v oblasti jihovýchodní Moravy," upřesnil Petr Slinták s tím, že v jednání je také bohoslužba za oběti pohraničních konfliktů nedaleko boží muky pod Babí horou. Na 12. a 13. října je naplánováno v Muzeu J. A. Komenského v Uherském Brodě kolokvium k tématu krvavé hranice jihovýchodní Moravy jako součást Komeniologické konference. Sérii vzpomínek na konflikt před 900 lety by měla završit veřejná beseda odborníků s obyvateli regionu na téma bitvy na Luckém poli v hlucké tvrzi 27. října.

