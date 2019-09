VIDEO / FOTOGALERIE / Davy návštěvníků proudily ve čtvrtek 12. a v pátek 13. září do areálu někdejšího zemědělského družstva v Bílovicích, kde se konala akce s názvem WiFič VEN! Šlo o druhý ročník setkání pod širým nebem, kde si na své přišli rodinní příslušníci všech věkových kategorií, včetně dětí.

Festival WiFič VEN! v Bílovicích | Foto: Deník / Pavel Bohun

„Hlavní princip je v tom, že k nám lidi zveme na návštěvu. Oni totiž většinou neví, co se skrývá za plotem, kolem kterého třeba denně projíždějí. Chceme je seznámit s tím, co tu vlastně je a vysvětlit jim, jak to tady vzniká,“ prozradil Deníku hlavní myšlenku aktivity Radek Hegmon, šéfdesignér společnosti, bílovickou open air sešlost pořádající.