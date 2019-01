Bílovice - Vášně a zlobu vyvolala u některých zastupitelů Bílovic volba tamního starosty. Tím se stal, po nedávné tragické smrti předchozího prvního muže v obci Jiřího Dohnala, Petr Fusek (KDU-ČSL). Způsob, jakým k tomu došlo, ale některé zastupitele rozladil.

Obecní úřad v Bílovicích | Foto: DENÍK/Oleg Kapinus

„Dnes předložím starostovi písemnou rezignaci. S člověkem, který ke svému zvolení hlasoval s opozicí proti kolegům z kandidátky a využil ke svému zvolení tragédii pana Dohnala, nechci spolupracovat,“ vysvětlil bývalý bílovický starosta a dnes už také bývalý radní za TOP 09 Alois Slováček. Ten naráží na situaci, která vznikla právě při volbě nového starosty. Před ní se totiž koalice dohodla, že se do čela vedení obce postaví lidovec Pavel Krystýn. Navzdory tomu ale opoziční sdružení Pro Bílovice 2010 přišlo s kandidaturou Petra Fuska. Ten pak, při nerozhodném hlasování o kandidátovi na starostu, zvedl ruku pro sebe a zvolil se tak na toto místo sám. To sice zákon umožňuje, nicméně někteří znechucení zastupitelé takové chování považují za osobní i morální selhání.

Nový starosta Petr Fusek odmítl okolnosti svého zvolení blíže komentovat. „Volba byla platná a já nyní nechám věcem volný průběh. Víc k tomu nemám co dodat,“ poznamenal Petr Fusek.

Také místostarosta Bílovic František Janků (KSČM) nechtěl situaci příliš komentovat. „Dohoda mezi členy KDU-ČSL byla jasná. Nakonec se ale vše odehrálo jinak. To ostatní ukáže čas, nechci se k tomu vyjadřovat,“ sdělil František Janků.

Z volby starosty jsem si odnesl ponaučení

Původně navržený kandidát Pavel Krystýn tvrdí, že je s odstupem času nad věcí. „Po obci se proslýchá, že za svou přízeň se chce pan Fusek sdružení Pro Bílovice 2010 revanšovat. Takže tam asi hlavní roli sehrála dohoda mezi nimi. Musím to ale považovat za osobní selhání pana Fuska. Já jsem své případné zvolení chtěl brát jako službu občanům,“ vysvětlil svůj postoj Pavel Krystýn, který působí jako kronikář obce. „Budu se dál zabývat historií, což je přínos pro mě a ocenila to i moje rodina. Jsem také rád za reakce lidí z Bílovic, kteří mi fandí a dali mi to osobně najevo. Z volby starosty jsem si odnesl ponaučení, že člověk se učí celý život,“ dodal Pavel Krystýn.

Výsledkem volby starosty jsou nejvíce rozezleni zastupitelé z TOP 09. Společně s Aloisem Slováčkem chce na svůj post rezignovat i další radní a člen TOP 09 Karel Dvořáček. Oba zůstanou pouze zastupiteli obce. Počet radních jejich odchodem z funkcí ale klesne pod zákonný limit a nejbližší zastupitelstvo tak musí zvolit jejich nástupce.