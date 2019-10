Do Dětského domova v Uherském Ostrohu se dostal před lety společně se svými dvěma sourozenci poté, co jim zemřela maminka.

Vystudoval Střední zdravotnickou školu a dnes pracuje v kardiovaskulárním centru.

Za jeho dosavadním životním úspěchem přitom není pouze vlastní snaha a píle, ale i spousta práce a dřiny lidí, kteří jej v životě v dětském domově provázeli a vkládali do něj svůj čas a naděje.

Nyní žije zcela samostatný život a obrovskou výzvou nyní pro něj je dokončit vzdělání a zvýšit si tak možnost kariérního růstu a lepšího uplatnění na trhu práce.

„S úsměvem na tváři dnes dokážu říct, že poslední noc v dětském domově jsem prožil krásně a první noc v novém bytě byla plná svobody i strachu. Odchod a vstup do samostatného života jsem bral s obrovským respektem, spoustu věcí před odchodem jsem si zařídil sám a vyplatilo se to. Vlastní zkušenost je ta nejlepší, protože si člověk časem uvědomí, co mohl a může udělat jinak,“ doplňuje Pavel Lukáš.

Obecně prospěšná společnost yourchance ocenila již pošesté mladé lidi z dětských domovů, zaměstnance dětských domovů a zaměstnavatele, jejichž přístup stojí za uznání.

Slavnostní udílení cen Bílá vrána se konalo 15. října v Rezidenci primátora hlavního města Prahy pod záštitou primátora hlavního města Prahy Zdeňka Hřiba.