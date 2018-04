Bílá sobota v Břestku: čtyřicet čtyři let ve znamení vinných koštů

Výstavy vín v Břestku, nejsevernější vinařské obci podoblasti Slovácka, utvářejí už čtyřiačtyřicet let osobitost Bílé soboty.

„Tradici velikonočních výstav vín odstartovali v naší obci zkušení vinaři v roce, v němž moje oči spatřily světlo tohoto světa. A byl mezi nimi i u můj táta. Těší mě, že mohu jít v jeho šlépějích, že ten letošní ročník je v historii břesteckých koštů co do počtu vzorků rekordní,“ řekl s nadšením viceprezident spolku Vinaři Břestek Vladimír Malík, krátce poté, co pro vyznavače vína přišla v břestecké multifunkční sportovní hale toužebně očekávaná chvíle.

Mohli okoušet pořadateli 425 vzorků předložených vín, z nichž 290 bylo bílých, 109 červených a 26 rosé z 22 obcí východní a jižní Moravy a Slovenska. Šest dní před výstavou je hodnotila degustační komise, které předsedal odborný garant výstavy Břetislav Jakubík ze Zlechova. Porota přisoudila třiceti vzorkům vín vítězství v odrůdě a rozhodla také o pořadí třinácti nejlepších kolekcí vín, do nichž bylo započteno pět vzorků. Nejvyššího bodového hodnocení, 19,06 bodu, dosáhla kolekce od tupeského vinaře Františka Maňáska.

Ten vysekl velký obdiv generaci nadšených mladých břesteckých vinařů, kteří košty organizují s vysokou úrovní. Pochválil je také za to, že výstavy vín pořádají bez hudebních doprovodů. „Vínomilci si mohou vzorky vína v klidu vychutnávat a popovídat si o nich,“ nechal se slyšet tupeský vinař.