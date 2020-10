„Byli jsme rádi, že se nám podařilo vybudovat nové odběrové místo v centru Zlína a měli jsme vše připraveno pro to, abychom mohli spustit jeho činnost v pondělí ráno. Krádež kabelu je však zásadní problém pro provoz buňky, který musíme přes víkend vyřešit,“ uvedl jednatel společnosti Vaše laboratoře Jaroslav Loucký. Podle jeho vyjádření pro Deník se jednalo o nehorázný čin z pohledu, jaký účel má buňka plnit.

Pachatel si možná díky měděným drátům přijde na pár stovek, krádeží však způsobil mnohem větší škody. Odřezáním přívodního kabelu totiž „vyhodil“ elektřinu v celé budově bývalého ČSAD, kde se tak budou muset obnovovat různé software a všech přístrojů, které jsou na elektrické energii závislé.

„Tento čin v tuto dobu, považuji za naprosto bezprecedentní,“ nemůže dál nalézt slova kterým by komentoval tuto krádež Jaroslav Loucký.

Rozčarovaný primátor

Stejně jako zlínský primátor Jiří Korec. Město se podílelo společně se společností na tom, aby toto odběrové místo mohlo vzniknout a nezatěžoval se tolik provoz v okolí KNTB jako je tomu v posledních týdnech. Dokonce vyčlenilo pro objednané pacienty k odběrům u bývalého ČSAD parkoviště pod sportovní halou, kde mají parkování zadarmo.

"Tato informace mne velmi nemile překvapila, myslel jsem si, že tato doba, kdy se takové věci děly, již minula, že se naše společnost posunula dál. Je to nehoráznost, pokud někdo něco takového provede,“ zlobí Jiřího Korce.

Výtečník, který za krádeží kabelu pro buňku, kde se budou od pondělí provádět odběry na covid-19 by se měl mít na pozoru a od dalších podobných aktivit by měl s okamžitou platností upustit. Krádeže se dopustil v době nouzového stavu a v případě prokázání viny mu hrozí přísnější trest. V případě krádeže to může být i nepodmíněný trest vězení.

Posílíme hlídky, zní od strážníků

„Posílíme hlídky v okolí, v rámci preventivních kontrol a doporučili jsme majiteli objektu k ještě důkladnějšímu zabezpečení,“ uvedl za Městskou policii Zlín ředitel Milan Kladníček.

V sobotu odpoledne tak musí pracovníci společnosti znovu zajišťovat vše pro to, aby v pondělí mohly na tomto místě bez problémů začít odběry objednaných lidí.

„Pevně věřím, že se nám provoz podaří obnovit tak, abychom v pondělí mohli přijímat první objednané pacienty na odběry. Možná budeme mít mírné zpoždění v řádu minut, pevně ale věřím, že bychom to měli zvládnout,“ zdůraznil Jaroslav Loucký.