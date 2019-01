Uherský Brod – Parta chlapů v omšelých svetrech a fleecových mikinách usedá ve stísněné místnůstce ke stolům ozdobeným talířky s cukrovím, bramborovými lupínky a tyčinkami. Je pátek před Vánocemi a v Nízkoprahovém denním centru svatého Vincence v Uherském Brodě začíná tradiční slavnostní předsváteční oběd pro lidi bez domova.

Hlavní chod tvořil řízek s brambory. | Foto: DENÍK/Michael Lapčík

Denně sem přichází asi deset klientů, dnes jich však přišel dvojnásobek. Každý dostane dárkovou igelitku s kalhotami, spodním prádlem, čokoládou, čepicí nebo mýdlem. K obědu se podává polévka a jako hlavní chod řízek s brambory. „Ježíši Kriste, obracíme se k tobě v této chvíli několik dnů před Vánoci, kdy si uvědomujeme, že jsou mezi námi také lidé bez domova. Chceme aspoň takto vyjádřit solidaritu, vždyť ty sám říkáš, že k nám přicházíš chudý," přednáší uherskobrodský farář Josef Pelc u stolu modlitbu, když starosta města Patrik Kunčar doroznáší talířky s polévkou. Na závěr se všichni pokřižují.

Charitní centrum umístěné do areálu Lidové tvorby svým klientům denně nabízí poskytnutí užitečných služeb. Lidé bez přístřeší se zde mohou osprchovat, poradit se ohledně exekutorů, shánění práce či ubytovny nebo si za symbolickou cenu koupit polévku, kávu či čaj. „Pomáháme také s různými sociálními problémy. Třeba nedávno k nám přišel pán, kterého naháněla nemocnice kvůli neuhrazení stokorunového denního poplatku za hospitalizaci. Nechali jsme šek u nás a domluvili jsme se, že ho půjdeme zaplatit spolu," vzpomíná si na jeden z mnoha příkladů vedoucí zařízení Bohumila Smutná.

Mezi dnešními pohoštěnými sedí i Zdenek, který před kamerou regionální televize dojatě děkuje pracovnicím centra za všechnu poskytnutou péči. Tvrdí, že kdyby byla v naší zemi politika „normální", mohl dnes on a jeho kolegové sedět ne tady, ale ve vlastním bytě a užívat si vydělaných peněz. „Mladí velice vykřikují proti komunistům, jenomže my jsme za nich měli práci, výplatu, bydlení. Odešli jste z práce? Automaticky byla druhá," vypočítává muž výhody minulého politického zřízení.

Zdenek má podle svých slov problém sehnat práci kvůli svému zdravotnímu hendikepu – je epileptik a nesmí do výšek. Štve ho, že Češi a Moravané nemohou v tuzemsku sehnat práci, zatímco zaměstnavatelé upřednostňují rusky mluvící dělníky. „Mně by jako zedníkovi museli dávat stovku na hodinu, jim platí padesát a neplatí daň. Snad nám pomůže nějaký pořádný prezident, který to vyfláká ven. Naši politici jsou obyčejní šmejdi," má Zdenek jasno.

To, jestli se on a další lidé bez domova ocitli v nouzi vlastním přičiněním, nebo špatnou politickou správou státu, nechce vedoucí Bohumila Smutná hodnotit. „Každý případ je jiný a nám to nepřísluší. Tito lidé se ocitli v průšvihu a nyní se nachází na správném místě, kde jim mohou pomoci těžkou situaci vyřešit," dodává.