Za příjemného slunečného počasí se na trať vydali nejprve dětští běžci a po nich v několika kategoriích následovala více než sedmdesátka dospělých. Většina z nich využila možnosti napsat si na hruď jméno svého hrdiny, kterému běh věnovali.

„Běžím za scenáristu Jana Procházku, který často pracoval v tandemu s Karlem Kachyňou. Po 68. roce proti němu komunisti poštvali celý národ, následně se mu zhoršilo zdraví a zemřel. Rodina ho pak nemohla ani důstojně pohřbít,“ svěřil se herec a inspicient Slováckého divadla Štěpán Goiš, který se vydal na pětikilometrovou trať.

Celkově běžci ze Slovácka přispěli na uchování paměti národa zhruba 30 tisíci korunami ze startovného a dalších dobrovolných příspěvků. V Uherském Hradišti připomínala Běh pro Paměť národa i putovní výstava na Mariánském náměstí, která nese název Nejsme tu sami: Příběhy našich menšin. Na výstavních panelech se mohli zájemci seznámit s několika pohnutými osudy.

„Děkujeme všem běžcům, že to nevzdali a přišli za námi užít si krásné smysluplné odpoledne,“ poděkovala účastníkům za organizátory Markéta Hrdinová. Na 19. září připadl Světový den dárců kostní dřeně. A právě v sobotu zapsali ve Sportparku Rybníček v rámci doprovodného programu Běhu pro Paměť národa 100 000. člena do Českého národního registru dárců dřeně. Stal se jím 23letý student práv z Uherského Hradiště Václav Kallus.

„Vstoupit do Českého národního registru dárců dřeně mi zkrátka dávalo smysl. Vím, že šance být vybrán a skutečně darovat je mizivá. O to víc si ale myslím, že je potřeba, aby se nás zapsalo co nejvíc, ať mají lékaři z čeho vybírat. Navíc, jak mi říkali u náboru, každý zapsaný dává naději,“ vysvětluje svoje rozhodnutí mladý dobrovolník, který se ve svém volném čase věnuje tenisu a basketbalu.

Stotisící odběr provedla Zdena Wasserbauerová, která se této dobrovolnické činnosti věnuje už desítky let. Na Rybníčku byl přítomen i její dnes už dospělý vnuk, který v dětství onemocněl a stál na začátku její úctyhodné snahy.

Cílem Běhu pro Paměť národa je získat finanční prostředky, díky kterým tato organizace zaznamenává a uchovává příběhy pamětníků 20. století – politických vězňů, válečných veteránů, obětí holokaustu, disidentů a všech bojovníků za svobodu. Ve Starém Městě Běh pro Paměť národa pořádal tým festivalu Slovácké léto za podpory studentů Gymnázia Uherské Hradiště.