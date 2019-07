Betonové kluziště o rozměrech dvacet na čtyřicet metrů i s okolními úpravami za částku okolo devatenácti milionů by mělo vzniknout ve sportovním areálu Širůch.

„Nejprve jsme uvažovali o mobilním hřišti. Nakonec jsme si dali za úkol vytvořit studii a projektovou dokumentaci na kluziště, které by se stalo stálou součástí Širůchu. To by vyrostlo i s novým zázemím na současném místě beachvolejbalového hřiště vedle tenisových kurtů,“ upřesnil záměr starosta Starého Města Josef Bazala.

Sportovní areál Širůch se totiž v červenci minulého roku podařil získat městu od společnosti Synot Real Estate za částku dvaceti milionů korun. Od té doby radnice investuje do renovace zastaralého zařízení. Záměr na přebudování části areálu na kluziště je však nový.

Nové šatny i bufet

„Budou nové šatny, vybudován bude také nový bufet, sociálky a celkově zázemí. Vlastně celý areál od tenisových kurtů po sportovní halu a umělé hřiště bude přebudován,“ nastínil vizi staroměstské radnice Josef Bazala.

Hotovo by přitom mohlo být už na sklonku roku 2020 tak, aby první milovníci zimních sportů mohli vyjet na led už na příští Vánoce. Jak by se nová lokalita využila mimo zimní sezónu, je ještě velká neznámá.

„Dokázal bych si tam představit nějaké prvky pro cvičení či skatepark, ale vím, že tenisté nemají moc rádi hluk, takže musíme vše ještě prodiskutovat,“ nechtěl předvídat Josef Bazala.

Někdo nápad vítá, jinému se nezdá

Impuls k vystavení kluziště pro Staroměšťáky přitom dostala tamní radnice už v roce 2013, kdy se u příležitosti výročí osmdesáti let od založení staroměstského hokejového klubu sešla s vedením města většina pamětníků. I proto jsou bývalé legendy staroměstského hokeje z nového záměru nadšeny.

„Byly jsme se podívat na menší ledovou plochu do jiných měst a myslím, že by to byla třeba i pro začínající hokejisty ze Starého Města výtečná věc. Určitě bych se tam s vnoučaty zašel podívat,“ pochvaloval si Zdeněk Vícha.

Ne všichni to ale s pořízením ledové plochy za desítky milionů vidí stejně.

„Vím, jaké jsou problémy s financováním hokejistů či kluziště jinde a vyhazovat peníze za ledovou plochu ve Staráku, když je hned za rohem hradišťský zimák, mi přijde jako nesmysl,“ dodal bývalý staroměstský hokejista František Vybíral.