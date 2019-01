Staré Město – Kdo čas od času jezdí autem či autobusem do Brna, nemůže si poblíž dálničního nájezdu u Holubic nevšimnout obřích maket napoleonských vojáků i s dělem.

Věže betonárny budou pomalovány ve slováckém stylu. | Foto: DENÍK/archiv

Ve skutečnosti jsou to originálně dekorované věže betonárny ZAPA. Podobný pohled se teď naskytne i cestujícím přijíždějícím do Starého Města, s tím rozdílem, že místo francouzských ostrostřelců bude patnáctimetrová konstrukce tamní pobočky betonárny připomínat krojované Staroměšťany. „Firma na území České republiky provozuje více než padesát betonáren a takřka každá je pomalovaná. Asi dvacítka jich je kolorovaná tematicky a do desítky bychom napočítali těch, kterou jsou ztvárněny tak pracně, jako bude ta ve Starém Městě,“ uvedl pracovník reklamního oddělení společnosti ZAPA David Bija. Nátěr ve folklorních barvách začnou malíři na věže nanášet koncem dubna, jejich práce by měly trvat asi dva týdny.