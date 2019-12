Šíření Betlémského světla, symbolu klidu, přátelství, radosti a naděje se stalo již nedílnou součástí předvánočních tradic Skautského střediska Modrá.

Skauti na Modré, v Tupesích a na Velehradě předávali lidem světélko pomocí špejlí nebo je připalovali ze svíčky na svíčku. | Foto: Deník / Zdeněk Skalička

„Myšlenka šíření předvánočního pokoje a míru vznikla v Rakousku, odkud se rozšířila do mnoha zemí světa. Skauti z Modré jej začali roznášet po domech před třiceti lety a roznášejí jej od té doby každý rok, aby si jej lidé mohli rozsvítit už v předvečer Štědrého dne ve svých domácnostech. Já měl to štěstí, že jsem byl jako vůdce skautského střediska i jako starosta obce každý rok u toho,“ svěřuje se Miroslav Kovářík. Při hřejivém stisku ruky vždycky popřál svým spoluobčanům krásné prožití vánočních svátků a nového roku, pozval je na živý betlém. Ten se do roku 2007 konal pod kapličkou v centru obce na Štědrý večer, od roku 2008 až na Boží hod vánoční, což lidem více vyhovuje.