„V Uherském Hradišti budou Betlémské světlo tradičně rozdávat skauti a skautky ze střediska Psohlavci, a to právě v sobotu 18. prosince od 9.30 do 13 hodin na Masarykově náměstí pod vánočním stromečkem. Posléze bude Betlémské světlo k dispozici až do 23. prosince v Mojí vinotéce ve Vodní ulici či v Městském informačním centru v jejich otevírací době,“ informovala Deník Klára Křížková ze skautského střediska Psohlavci.

Myšlenka šíření předvánočního pokoje a míru vznikla v Rakousku, odkud se rozšířila do mnoha zemí světa. „Úplně poprvé plamínek přicestoval v roce 1986 letadlem do Lince, kde se stal součástí vánoční sbírky rakouského rozhlasu a televize na pomoc znevýhodněným dětem. Organizátoři sbírky přemýšleli, jak ji ozvláštnit a jak odměnit ty, kteří se do ní zapojují a poděkovat jim. Tak vznikl nápad dopravit před Vánocemi do Rakouska světlo z Betléma,“ upřesnila Klára Křížková.

Do České republiky se podle jejích slov betlémské světlo poprvé dostalo až po pádu komunistické vlády, a to díky exilovým skautům z Rakouska. „V prosinci 1989 ho spolu s těmi českými přinesli až pod sochu svatého Václava v Praze a k hrobu A. B. Svojsíka,“ dodává Klára Křížková.

Celou akci inspirovala stará pověst o mládencích z Florencie, kteří se vydali na křížovou výpravu. Jeden z nich při odjezdu přísahal, že když výpravu přežije a vrátí se, donese do rodného města plamínek ohně z věčného světla, které hoří v Betlémské bazilice.