Betlém začal psát své příběhy už před loňskými Vánoci, a to na ploše 60 metrů čtverečných v rekonstruované budově bývalého skladiště cukru někdejšího staroměstského cukrovaru. Tam se loni před Vánoci uskutečnil velkolepý koncert třicetičlenného sboru The Gospel Family z Nové Dubnice, držitel ceny Zlatá Europea od Evropské unie umění.

„Postavám z topolového dřeva, Svaté rodině, mudrcům z Východu a darovníkům vdechl život zaměstnanec týmu Kovozoo Patrik Winkler a Josef Buček z Antique,“ informovala Martina Juřenová z REC Group Staré Město.

Zatímco postavy lidí jsou ze dřeva, sochy zvířat jsou svařeny z kovového šrotu. Pódium, na němž se v průběhu roku odbývají nejrůznější kulturní akce, obývá devět postav a jedenáct soch zvířat, pečlivě zpracovaných do detailu s neuvěřitelnou dávkou kreativity.

Půltunové sochy

„Každá ze soch váží bezmála 500 kg. Kompozici lidských postav doplňují kovové sochy hospodářských zvířat a také originální kovový velbloud jménem Ajša. Zvířata vyrobili členové týmu porodnice Kovozoo ze železného šrotu technologií svařováním,“ sdělila Martina Juřenová.

Cílem Kovozoo je podle jejích slov ukázat malým i dospělým návštěvníkům, že i ze zdánlivě nepotřebného odpadu mohou vznikat věci, které jsou nejen krásné a zajímavé, ale i nadále užitečné.

„Na výrobě betléma se podíleli lidé z našeho týmu - zaměstnanci a šéfové z firem ze skupiny REC Group.“ svěřil se Bronislav Janeček, generální ředitel REC Group a duchovní zakladatel Kovozoo.

Betlém v Kovozoo, který se o poslední listopadové sobotě probudil nejen do adventu, ale i do Vánoc, bude k vidění denně až do 5. ledna 2020.