Betlém v Kovozoo Staré Město otevřel lidem svět lidové poetiky

Poselství Vánoc se k nám dostává skrze symboly prastaré, dnes již téměř samozřejmé. Starší než vánoční stromek jsou jistě zajímavé jesličky a betlémy.

I v betlémářství se ale vytvořily v průběhu staletí četné krajové rozdíly, jak v pojetí, tak i v materiálu.

Betlémy se stavěly a dodnes stavějí z nejrůznějších materiálů. Jejich paleta je velice pestrá.

Svědčí o tom v České republice zcela ojedinělý dřevo-kovový betlém, který byl o první prosincové sobotě zpřístupněn široké veřejnosti v interní expozici Kovozoo Staré Město.

Svět lidové poetiky se návštěvníkům otevírá

v rekonstruované budově bývalého skladiště cukru někdejšího staroměstského cukrovaru.

Skvostným betlémem, rozkládajícím se na ploše 60 metrů čtverečných, se prolíná příslovečná lidská zručnost s odkazem k minulosti.

„Dřevěné postavy jsou vytvořeny podle předlohy řezbáře, zaměstnance Kovosteelu Patrika Winklera. Ten vymodeloval z hlíny figurky o výšce asi 20 cm, podle nichž pak z topolového kmene vyřezal postavy Svaté rodiny, Mudrců z Východu a darovníků,“ uvedla Martina Juřenová z REC Group Staré Město.

Každá z dřevěných soch v životní velikosti váží bezmála 500 kg, kromě Ježíška v jesličkách.

Kompozici lidských postav doplňuje 11 kovových soch hospodářských zvířat, pečlivě do detailu zpracovaných.

Velké pozornosti se těší originální kovový velbloud jménem Ajša, který k betlému doprovází tři Mudrce z Východu.

„Na výrobě betléma se podíleli lidé z našeho týmu - zaměstnanci a šéfové z firem ze skupiny REC Group,“ svěřil se Bronislav Janeček, generální ředitel REC Group a hlavní „porodní asistent“, jak si svářeči z KOVOZOO říkají. A rozhodně podle jeho slov nepředvádějí žádné amatérské výkony.

„Lidé, kteří Kovozoo neznají, budou velice překvapeni, jakým způsobem lze využít staré železo, které většina z nás považuje za odpad. My, v holdingu REC Group vidíme v odpadu budoucnost. U nás dostávají věci druhou šanci. Prostě tu vdechujeme kovu život,“ řekl s neskrývanou radosti Bronislav Janeček. Kovozoo je totiž výjimečný areál, který je nabitý dobrými nápady. Každý návštěvník si v něm najde to své.

Betlém v Kovozoo, který se v sobotu probudil nejen do adventu, ale i do Vánoc, bude k vidění denně od 10 do 19 hodin. Brány do něj se zavřou až 3. února 2019.



Foto 2 až 2Z: VÝLET DO BETLÉMA. Hodně slávy jistě přinese dřevo-kovový betlém v Kovozoo Staré Město.

Foto: Zdeněk Skalička