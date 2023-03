Pálenky čekaly bezpečně uzamčené ve sklepě

Výsledky degustace pořadatel koštu oznámil vystavovatelům destilátů, ale všechny ohodnocené pálenky byly uloženy do sklepa a v něm dobře uzamčeny. A to až téměř do konce letošního čtvrtého březnového týdne, kdy se opožděný 7. ročník Berchtoldova koštu pálenek uskutečnil.

Na něm byly předány diplomy a ceny majitelům nejlépe hodnocených vzorků pálenek ročníku 2020. Nejlepší slivovici ze švestek měl Josef Trněný ze Starého Města, duranciovici Josef a David Bezděkovi z Ostrožské Lhoty, meruňkovici buchlovický Jar. Hrkalík a hruškovici František Nikl z Boršic.

Vítězný vzorek špendlíkovice byl na koštu od Martina Hejmalíka, jablkovice od Vlastimila Oharka a pálenky z bezinek od Davida Hrkalíka, všichni tři z Buchlovic. Mátová kořalka od Jany Brzicové se dostala mezi nejlépe hodnocené vzorky ročníku 2020.

„Nejlépe hodnocenou vůni přisoudili porotci pálence ze švestek břesteckého Jindřicha Krušiny. Další majitelé nejlépe hodnocených vzorků destilátů byli odměněni za jejich nejlepší vůni,“ informoval Filip Krystýnek.

Vzpomenul, že první ročník ochutnávání pětadvaceti vzorků zkapalněného ovoce, tedy pálenek, se uskutečnil před sedmi roky pouze v rodinném kruhu.

Teprve v pořadí třetí ročník Berchtoldova koštu pálenek byl pro veřejnost. „Na něm už nebyly jenom kořalky od rodinných příslušníků a štamgastů restaurantu, ale od vystavovatelů z buchlovického městyse a okolních vesnic. Berchtoldův košt pálenek je jedním z mála na Slovácku, kde vyhlašují šampiony v kategorii nejvoňavějších pálenek,“ svěřil se s pousmáním Filip Krystýnek.

Milovníci destilátů si je mohli na koštu podle katalogu a libosti nalévat do štamprliček sami. Při koštování pak posuzovat, zda jim 19 degustátorů přiřklo odpovídající počet bodů.

Jan Stockmann informoval v průběhu ochutnávání pálenek o ne zrovna dobré loňské úrodě ovoce. „Začali jsme proměňovat ovocné kvasy v destilát 31. července loňského roku, a to jako první v okrese, páleničářskou sezonu jsme skončili 24. ledna 2023 jako poslední na Slovácku,“ informoval vedoucí buchlovické pálenice.