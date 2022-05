Opětovně stoupající ceny už lidé zaznamenali v předchozích dnech.

„Nějakou dobu jsem teď tankoval benzin za zhruba 42 korun, ale už pár dní sleduju, že to jde nahoru. Člověk se teď snaží šetřit, kde se dá, takže si ty ceny opravdu hlídám,“ svěřil se Jaroslav Dostál ze Zlína, který podle svých slov najezdí měsíčně okolo tří tisíc kilometrů a zdražení tak pocítí v peněžence.

Nový Lidl v Malenovicích otevře na podzim

Není to jako v Polsku, ale co se dá dělat

Jedny z nejnižších cen pohonných hmot ve Zlínském kraji má dlouhodobě síť čerpacích stanic Tank ONO, která má pobočky ve Spytihněvi, Zádveřicích a také Břestu.

„Jezdívám tam tankovat pravidelně od března, kdy ty ceny šíleně vystřelily. Člověk si sice mnohdy musel počkat ve frontě, ale vyplatilo se to. Naposledy jsem tam tankoval benzin za něco málo přes 42 korun. Není to sice jako v Polsku, ale co se dá dělat,“ narážel na situaci u severních sousedů Kroměřížan Václav Pospíšil.

Polsko totiž od začátku února snížilo sazby DPH u pohonných hmot z 23 na osm procent a od ledna snížilo i spotřební daň. Aktuálně se tam průměrná cena benzínu pohybuje okolo 6,71 zlotých, což je při současném kurzu necelých 36 korun.

„Vůbec se nedivím, že tam lidé z pohraničí jezdí tankovat. Kdybych to měl trochu blíž, tak neváhám a jezdím jenom tam,“ dodal Pospíšil.

Pomůže snížení spotřební daně?

V reakci na strmý nárůst cen v Česku schválila v dubnu sněmovna dočasné snížení spotřební daně na naftu a benzin o 1,5 koruny na litr a přišla s dalšími návrhy, které by měly vést k omezení dalšího růstu cen. Přechodné snížení daně má platit od začátku června do konce září letošního roku.

„Je to úplně stejné, jako kdyby se neudělalo vůbec nic. Než se to totiž schválí a začne to platit, tak cena benzinu i nafty znovu vyroste a ve výsledku budeme stále na tom samém. Navíc je před námi léto, a to ceny pohonných hmot zpravidla každoročně narostou,“ řekl Deníku provozovatel autodopravy, který si však nepřál být jmenován.

Šedesát korun za půllitr? Cena točeného piva v kraji letí nahoru

Rekordní březen 2022

Do rekordních výšin vzrostly ceny benzínu i nafty okolo 10. března a to v návaznosti na ruskou invazi na Ukrajině. Benzin tehdy v celorepublikovém průměru stál více než 47 korun za litr a nafta se vyšplhala na 49,50 koruny.

Kde je aktuálně nejlevnější Natural 95? (kč/l)

Zlínsko

- Alitron Želechovice nad Dřevnicí 42,90,-

- Alitron Lípa 42,90,-

- Tank ONO Zádveřice 42,90,-

- Tank ONO Spytihněv 42,90,-

Kroměřížsko

- Gabi Holešov-Dobrotice 42,50,-

- EuroOil Hulín 42,70,-

- Tank ONO Břest 42,90,-

Uherskohradišťsko

- AVIA Bílovice 42,40,-

- EuroOil Kunovice 42,90,-

- EuroOil Buchlovice 42,90,-

Vsetínsko

TAM Autohof Vsetín 42,00,-

AH Valašská Bystřice 42,50,-

Cafro Plus Valašské Meziříčí 42,90,-

Kde je aktuálně nejlevnější nafta? (kč/l)

Zlínsko

Tank ONO Spytihněv 44,90,-

Tak ONO Zádveřice 44,90,-

EuroOil Napajedla 45,20,-

Kroměřížsko

NAVOS Kroměříž 44,90,-

Tank ONO Břest 44,90,-

Uherskohradišťsko

AVIA Bílovice 44,60,-

Čerpací stanice Hluk 44,90,-

Vena Trade Buchlovice 45,00,-

Vsetínsko

Benzin pumpa Ratiboř 44,40,-

Vena Trade Valašské Meziříčí 45,00,-

Uvedené ceny jsou platné k 10. květnu 2022.