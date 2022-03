„Na pomoc lidem zasaženým válkou na Ukrajině přibylo v průběhu víc než hodinového koncertu 70 tisíc korun. Sbírka zamíří na faru přímo na ukrajinskou hranici, kudy procházejí všichni běženci. Je to jejich první zázemí. Prostory kostela museli přizpůsobit potřebám skladu, odkud kamiony odvážejí na Ukrajinu první pomoc,“ řekl správce velehradské farnosti P. Josef Čunek SJ.

Podotkl, že tamní kněz jezdí denně na hranici, kde distribuují lidem potřebnou pomoc. Jsou ve spojení s Užhorodem, kde se soustředí všichni bohoslovci z Ukrajiny.

„Bože, ty máš zalíbení v těch, kdo hledají pokoj a usilují o něj. Nazýváš je svými syny. Nauč nás chápat a vytrvale uskutečňovat spravedlnost, protože jen ona vede k opravdovému a trvalému míru,“ řekl v modlitbě za mír brněnský řeckokatolický farář Sergeij Mackula, původem z Ukrajiny.

Po přivítání účastníků benefičního koncertu starostou Velehradu Alešem Mergentalem zněly bazilikou v podání 40členného pěveckého sboru Stojanova gymnázia Velehrad skladby O Lord hear my prayr, od Jacquese Berthiera, Otče náš od Nikolaie Kedrova. Soudce všeho světa od J. A. Komenského, Credo od Mite Balduzziho, Nearer, My God, to Thee od Jamese L. Stevense a v neposlední řadě Žalm 150 od Josefa Olejníka.

Setkání na benefičním koncertu pro Ukrajinu podpořil nezaměnitelným hudebním cítěním Jiří Pavlica, skladatel, muzikant a umělecký vedoucí Hradišťanu. S děvčetem z Ukrajiny jménem Elizabet nacvičil ukrajinskou píseň Slavík, kterou zazpívali před obětním oltářem velehradské baziliky.

V podání Jiřího Pavlici, ředitele hradišťské ZUŠ a houslisty Jiřího Pospíchala, ale i hudebníka Josefa Fojty zazněly pak písně Chvíle, Poslední list, Ave Maria a PANIS ANGELICUS. V závěru koncertu zazněl Staroslověnský chorál.

„Je to úryvek z Kyjevských listů. Jde o cyrilometodějský text, který se dochoval v Kyjevě, proto dostal název Kyjevské listy,“ vysvětlil Jiří Pavlica.