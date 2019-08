Němčického partu o lepší výsledek připravily dva blackouty na konci prvního poločasu a v závěru zápasu. Béčko Slovácka si bez posil z ligového mužstva pořádnou šanci nevypracovalo.

„Bohužel zápas jsme nezvládli. Naopak domácí odehráli zápas výborně a zvítězili zcela zaslouženě. Je to pro nás facka. Mrzí mě, že nejprve dostaneme za tři góly za pět minut a pak v krátkém časovém úseku inkasujeme další tři branky,“ uvedl kouč poražených Pavel Němčický.

Naopak domácímu trenérovi Augustinu Chromému se duel hodnotil velmi dobře.

„Utkání se Slováckem se nám vydařilo. Těžili jsme z naší velké produktivity, kdy se nám podařilo vstřelit osm branek. Bylo dobré, že jsme mohli vystřídat mladé hráče. Chceme totiž, aby kluci v zápasech MSFL získávali co nejvíce herní praxe. Měli jsme výhodu, že náš A-tým hrál už v sobotu, ale věřím, že kdyby situace byla opačná, popereme se s tím lépe, protože náš kádr je opravdu silný,“ uvedl na klubovém webu Chromý.

Hanáci na trávníku dominovali od začátku do konce. Fotbalisté Olomouce kontrolovali hru a střílely góly. Skóre po čtvrt hodině otevřel Zlatohlávek, jenž se trefil po centru Galuse.

Na 2:0 zvyšoval po centru Látala a Zlatohlávkově sklepnutí neobsazený Baďura. Hostující gólman Daněk byl bez šance.

Sypat se to začalo na konci první půle. Nejprve Zmrzlý proměnil pokutový kop nařízený za ruku ve zdi, vzápětí se parádním lobem z dvaceti metrů blýskl Baďura. Míč po jeho technické parádě nádherně zapadl do šibenice Daňkovy svatyně. Pátý úder bezmocnému soupeři zasadil těsně před odchodem do šatny Galus.

Druhá půle odehrála v poklidu. Slovácko si žádnou vážnější příležitost nevypracovalo, naopak Hanáci na konci střetnutí spustili další gólovou smršť. Na 6:0 zvyšoval střídající Voleský, pak se prosadil další náhradník Grečmal, který v nastavení vybídl svým centrem ke skórování Langra.

Hosté z Uherského Hradiště těžký příděl 0:8 dlouho rozdýchávali. Vylepšit dojem si mladíci ze Slovácka mohou zase v neděli dopoledne v Kunovicích proti nováčkovi z Rosic.

SK Sigma Olomouc B – 1. FC Slovácko B 8:0 (5:0)

Branky: 31. a 44. Rostislav Baďura, 14. Tomáš Zlatohlávek, 40. Ondřej Zmrzlý z penalty, 45. Michal Galus, 87. Patrik Voleský, 88. Daniel Grečmal, 90.+1. Štěpán Langer

Rozhodčí: Tomanec – Pfeifer, Páral (Vontroba)

Žluté karty: Langer, Látal - Olšanský, Janík, Jamný.

Diváci: 188

Olomouc: Mandous - Látal, Štěrba (85. David), Zima, Galus M. (69. Langer) - Baďura (61. Grečmal), Zlatohlávek, Spáčil (78. Vybíral), Zmrzlý, Hála - Chytil (59. Voleský). Trenér: Chromý.

Slovácko B: Daněk – Olšanský, Řihák, Pek (85. Šenkeřík), Jamný - Hladký, Baran, Tischler, Leskovjan (61. Krejčík), Řehola (78. Jahoda) – Janík. Trenér: Němčický.