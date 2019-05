„Velmi mě těší, že jsme dokončili rekonstrukci dalšího úseku Baťova kanálu mezi Huštěnovicemi a Babicemi na Uherskohradišťsku. Zpevnění břehů tam vyšlo na více než 13 milionů korun. V průběhu plavební sezóny 2019 proto nebudeme muset realizovat žádné stavební práce, které by omezovaly provoz na vodní cestě. Další opravy břehového opevnění za 75 milionů korun, které bychom rádi provedli v následujících letech, nyní připravujeme mezi Veselím nad Moravou a obcí Vnorovy na Hodonínsku,“ uvedl generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

V současnosti je již také schválený harmonogram pro letošní komorování pro veřejnost.

„Povodí Moravy bude zajišťovat provoz plavebních komor vždy od 9.30 do 18 hodin s tím, že od 13.30 do 14 hodin bude povinná polední přestávka. V měsíci květnu a září bude komorování probíhat v pátek, sobotu a neděli. V červnu, červenci a srpnu pak od úterý do neděle,“ osvětlil mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Proplutí plavebními komorami je podle něj bezplatné, jejich provoz a údržbu zajišťuje a financuje Povodí Moravy, s. p. Podobně jako v loňském roce bude i v tom letošním probíhat akce s plavební knížkou. Ta bude mít opět jednoduchá pravidla, každý, kdo do plavební knížky během léta nasbírá razítka ze všech plavebních komor, může vyhrát půjčení hausbótu, let balonem a další ceny.