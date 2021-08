„Důležitá zpráva pro fanoušky však je, že zlínští pořadatelé organizují jubilejní barumku i s přítomností diváků na rychlostních zkouškách,“ připomněl mluvčí Barum Czech Rally Roman Ordelt.

Podle něj bude divácká účast na rychlostních zkouškách povolená ve stanovených počtech návštěvníků, diváci na sektorech budou muset dodržovat stávající hygienické podmínky a bezpečné rozestupy.

„Omezení nastanou pro vstup diváků do servisní zóny umístěné u firmy Continental Barum s.r.o. v Otrokovicích a u organizovaných VIP prostor podél trati rychlostních zkoušek.

Pro vstup do těchto prostorů bude vyžadován plastový pásek na ruce, který obdrží návštěvníci zdarma po splnění podmínek v akreditačním místě. Tento pásek bude platit po celou dobu konání rally, proto si jej prosím nesundávejte z ruky až do neděle, “ seznámil Miloslav Regner, ředitel rally.

Podmínky pro vstup do servisní zóny

Pro vstup do servisní zóny Barum Czech Rally Zlín v Otrokovicích a do VIP míst je nutné splnit jednu z následujících podmínek:

1. očkování – prokázat se potvrzením o očkování proti Covid-19 a mít 14 dní po 2. dávce

2. negativní PCR test (ne starší než 7 dní)

3. negativní antigenní test (ne starší než 72 hodin)

4. 180 dní po prodělání onemocnění Covid-19 – certifikát z Očkovacího portálu občana (ocko.uzis.cz) nebo potvrzení od praktického lékaře o prodělání onemocnění.

Dvě akreditační a testovací místa COVID

Pořadatel připravil dvě akreditační a testovací místa. Akreditační místo Zlín (včetně testovacího centra) bude umístěno ve stanu na parkovišti pod sportovní halou a točnou městské hromadné dopravy ve Zlíně v pátek 27. srpna.

Akreditační místo Otrokovice (včetně testovacího centra) bude umístěno v blízkosti servisní zóny (divácké parkoviště OK Trans) od čtvrtku 26. do neděle 29. srpna. Všichni návštěvníci servisní zóny se musí prokázat jedním z dokumentů o bezinfekčnosti a podepsat čestné prohlášení. Děti do 6 let mají povolen vstup bez nutnosti testu.

Akreditace a testování Otrokovice

Čtvrtek 26. srpna: akreditace od 13 do 19 hod, testování od 13 do 18 hod

Pátek 27. srpna: akreditace od 7 do 15 hod, testování od 9 do 14 hod

Sobota 28. srpna: akreditace od 8 do 21:30 hod, testování od 17 do 21 hod

Neděle 29. srpna: akreditace od 11 do 16 hod