Letošní Barum rally bude mít špičkové obsazení

Zlín - Přestože uzávěrka přihlášek končí 30. července, vše nasvědčuje tomu, že letošní 38. ročník Barum rally Zlín bude co do jezdeckého obsazení historicky nejkvalitnější. Na tiskové konferenci v pondělí 21. července to prohlásil ředitel závodu Miloslav Regner.

Vladimír Barvík | Foto: DENÍK

„V roce 2003 k nám přijelo sedmadvacet vozů specifikace WRC a pouze na prstech jedné ruky bych spočítal špičkové posádky. Letos očekáváme okolo dvaceti vozů kategorie Super 2000 a za volantem budou sedět minimálně dvě třetiny kvalitních pilotů schopných vyhrát,“ pustil se Regner do srovnávání. Pořadatelům podniku započítávaného do Mistrovství Evropy (ME) a Intercontinental Rally Challenge (IRC) se přihlásilo zatím více než třicet posádek ze šesti zemí. Mezi nimi nechybí mimo jiné vítěz z roku 2003 a průběžně druhý v pořadí mezinárodního českého šampionátu Václav Pech s Mitsubishi Lancer Evo IX, třetí v seriálu ME Turek Volkan Isik sedlající Fiat Grande Punto S2000 či maďarský pilot János Tóth s Peugeotem 207 S2000. Se stejným vozem bude na Barumce startovat i její trojnásobný vítěz a vedoucí muž tuzemského šampionátu Roman Kresta, který jinak celou letošní sezonu odjel stejně jako jeho největší soupeř Pech s Mitsubishi Lancer Evo IX. Trnavský rodák si silnější Peugeot poprvé naostro vyzkoušel minulou sobotu, kdy vyhrál Rallysprint Kopná. Totožný vůz má letos k dispozici rovněž Ital Luca Rosetti, který vévodí evropskému šampionátu i IRC. „Korespondujeme s ním. Za požadavky jeho stáje by se ale nemusel stydět ani Sebastien Loeb,“ poznamenal s úsměvem Regner, který je na licitace jezdců zvyklý. Zda ambiciózní Ital dorazí, se ukáže příští středu, kdy vyprší termín přihlášek. „Dobře víme, že se piloti se hlásí na poslední chvíli,“ podotkl šéf Barumky. Jednu nepříjemnou jistotu už ale dnes má. Na Valašsko se na sklonku prázdnin neukáže vítěz z roku 2004 a obhájce evropského titulu Simon Jean-Joseph z Martiniku, jehož stáj dala přednost irské Ulster Rally. Fanoušci motoristického sportu však nemusí smutnit. Zlínskou soutěž zahrnuli do svých plánů například Rosettiho pronásledovatelé v seriálu IRC druhý Francouz Nicolas Vouilloz a třetí Belgičan Freddy Loix, třetí muž pořadí mistrovství Evropy populární Polák Michal Solowow nebo Fin Anton Alén.

Autor: Petr Fojtík