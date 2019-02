Velké Karlovice /ROZHOVOR/ - Barmana Petra Slováka jistě není třeba milovníkům kvalitní barové kultury dlouze představovat. Před deseti lety společně s parťákem Tomášem Petrem „rozjížděl" dnes již legendární Cocktail bar Lanterna ve Velkých Karlovicích, který si získal skvělou pověst nejen mezi turisty navštěvujícími tuto vyhledávanou valašskou obec. Založil také společnost P.S. Bar Catering, která se zabývá barmanským servisem při nejrůznějších akcích po celém Zlínském kraji.

Barman Petr Slovák. | Foto: Archiv Resortu Valachy

Před dvěma lety Petr Slovák vystřídal šéfování Cocktail baru Lanterna za působení v pozici brand ambassadora pro Rum Havana Club v České republice. Nyní se vrací zpět na Valašsko. Od 1. listopadu stojí opět v čele Cocktail baru Lanterna a chystá zde řadu novinek. Party při příležitosti návratu do Velkých Karlovic zažije Lanterna již tuto sobotu 5. listopadu od 17 hodin. V hlavní roli budou, jak jinak, kubánské drinky.

Petře, jak se vám v minulých dvou letech dařilo?

Dařilo se mi dobře, děkuji. Moje práce obnášela hodně cestování. Poznal jsem spoustu krásných koutů naší vlasti, seznámil se se spoustou skvělých lidí z oboru a navštívil mnoho podniků.

Co vlastně práce ambassadora obnáší?

Personál různých podniků jsem seznamoval s historií, výrobou a kompletním sortimentem značky. Nevyšel jsem ani z barmanského cviku, protože školení vždy završila ukázka míchaných drinků a často i večerní hostování za barem daného podniku. Byl jsem i lektorem Bar academy, skvělého programu pro barmany, kdy jsem působil po boku skvělých kolegů - barmanů a ambassadorů.

A nyní se vracíte na Valašsko…

Není to návrat v pravém slova smyslu.. Žiji tady víc jak osm let, dokonce jsem se sem přiženil a osobně se považuji za Valacha. Práce ambassadora byla hodně o cestování, najezdil jsem tisíce kilometrů měsíčně a hodně mě to unavovalo a když už jsem usínal za volantem a musel si při cestách občas v autě i zdřímnout, řekl jsem si, že už stačí a přenechám pozici někomu dalšímu. Cocktail bar Lanterna je pro mě srdcová záležitost, pracoval jsem v něm osm let a když přišla nabídka bar znovu vést, neváhal jsem dlouho.

Za ty dva roky jste jistě načerpal spoustu nových znalostí, dovedností, přátelství v předních českých barech… Jak je nyní zúročíte? Na co se můžeme v těšit?

Plánujeme různé degustace, školení, bar hostingy, sobotní party, nové koktejly.. Mít přátele za bary po celé republice je skvělé. Informace, které jsem načerpal a získal, jsou k nezaplacení a při své práci je určitě zúročím. Stále ale platí, že nejdůležitější jsou lidé, kteří za barem pracují a jestli je práce baví a dělají jí srdcem.

Vídáme vás i na dalších akcích v regionu. S tím je konec, nebo pokračujete?

Ano, hodně jezdím po vybraných akcích v regionu s mým barmanským cateringem. Určitě pokračuji, je to moje barmanské dítě, které jsem založil v roce 2011 a od té doby se ho snažím vychovávat. Teď je to pořád na růstu a do budoucna mám ještě spoustu plánů, které chci udělat. K barmanskému řemeslu přistupuji s láskou a pokorou a vše má svůj čas.

Držíme pěsti a děkujeme za rozhovor.