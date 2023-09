Čtveřici mostů přes Bánovský potok získala od státu do svého majetku obec Bánov. Ačkoliv původně stavby spadaly pod Ministerstvo zemědělství, převod provedl uherskohradišťský Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) ve veřejném zájmu a tedy zdarma.

Bánov získal do vlastnictví čtyři mosty; září 2023 | Foto: se svolením ÚZSVM

ÚZSVM o převodu majetku informoval na svém webu. „Betonové mosty stojí na pozemcích obce i na parcelách, které vlastní fyzické osoby. Vedou přes ně účelové komunikace, které slouží veřejnosti a převodem do majetku obce tak bude i nadále zajištěn jejich veřejně přístupný charakter,“ uvedl úřad.

Mosty patří mezi stavby, které nepodléhají zápisu do katastru nemovitostí. „Jde o zemědělské mosty na našem katastru. Do vlastnictví jsme dostali to, o co jsme se doposud stejně starali,“ okomentoval Deníku nový stav věcí starosta Bánova Marek Mahdal.

Mosty převedené státem obci Bánov: