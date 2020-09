„Z plného zdraví, uprostřed práce, jsem toho rána našla manžela v takovém stavu, že jsem hned věděla, že je něco moc špatně a během pár hodin už byl na ARO na přístrojích,“ vzpomíná na osudné chvíle Radkova manželka Alena.

Diagnóza zněla doslova děsivě: pneumokoková pneumonie, multiorgánové selhání, těžká sepse.

„Radek byl čtrnáct dnů v umělém spánku. Když se probral, bylo jasné, že hlavu má naprosto v pořádku, a že má obrovskou chuť žít. Proto přežil. A nejspíš také proto, že byl odvezen na ARO do Uherskohradišťské nemocnice, které je opravdu na špičkové úrovni a primář Libor Hruška je odborník na svém místě,“ skládá Alena Knápková střípky počátku dramatického příběhu svého manžela.

Ten se nyní, po amputacích uzdravuje z následků těžké sepse.

„Nemá prsty na rukách ani na nohách a chybí mu i části nártů a dlaní,“ naznačuje Alena důsledky fatálního bakteriálního útoku na manželův organismus. Zdroj: Archiv Aleny Knápkové

Je to bojovník

Radek se po počátečním šoku podle jejích slov postavil ke svému novému stavu stejně tak, jako k celé nemoci – jako bojovník.

„Nyní po návratu z rehabilitačního ústavu Chuchelná, se snaží chodit, cvičí sebeobsluhu, stále se mu hojí rány z hluboké sepse. Ale i bojovník potřebuje nějaké zbraně nebo nástroje. Proto sháníme pomoc, doslova kde se dá, i když zatím vůbec nevíme, co všechno bude potřebovat. Upnuli jsme se též k možnosti získat bionickou ruku,“ vysvětluje Alena.

Až časem však podle ní ukáže, zda či nakolik budou nutné úpravy také jejich domu.

„Samozřejmě jsme si vědomi toho, že se náš život změní, máme dvě dospělé dcery, Terezu a Alenu, které jsou samostatné, ale i sedmnáctiletého syna Radka na střední škole. A splácíme hypotéku na domek. Ale snažíme se, bereme to, co se stalo jako výzvu a naši rodinu to ještě víc spojilo a posílilo,“ poznamenává Alena.

Vlna solidarity

A první ovoce přinesla vlna solidarity, která se kolem rodiny vzedmula. „Založit transparentní účet pomohla Knápkovým paní Vaculíková se svým nadačním fondem VIAIVA. Za jejího přičinění se rozjela finanční pomoc pro Radka, za což bychom jí rádi poděkovali,“ vysvětluje Vojtěch Jahoda, jenž je spoluorganizátorem koncertu pro Radka.

Finanční zátěž pro nákup speciálních pomůcek, obuvi a dalších nezbytných věcí je podle něj vysoká. Proto se s přáteli rozhodli uspořádat benefiční akci 25. září v uherskohradišťském klubu Mír, kde vystoupí kapely Už Jsme Doma a Nšoči.

„Samotný nápad na uspořádání koncertu vzešel od frontmana kapely Nšoči Pavla Knapa, který je Radkův přítel,“ naznačuje Vojtěch Jahoda. Pomocnou ruku už nabídlo také vedení osvětimanské radnice.

„O situaci Radka Knápka víme nějakou dobu a obec se už zapojila do podpory v jeho těžké a svízelné situaci při získání dotace přes Charitu. Rozhodně tím ale naše pomoc nekončí. Přispějeme znovu a jsme připraveni podpořit jakoukoliv akci, která by mohla rodině Knápkově prospět,“ řekl starosta Osvětiman Aleš Pfeffer.

Co způsobuje pneumokokovou pneumonii?

Bakterie zvaná Streptococcus pneumoniae je trvale usídlena v horních cestách dýchacích u dětí. Pokud se nalézá v těchto částech (nos, ústa, hrdlo), pak je vše pod kontrolou. Jestliže se však záludná bakterie zatoulá jinam, hrozí zánět středního ucha, anebo dokonce život ohrožující infekce jako meningitida, endokarditida a zápal plic (pneumonie).